Гальченюк может стать центром для Ткачева. «Авангард» и другие клубы КХЛ интересуются хоккеистом

Теги Авангард Металлург Мг СКА возможные переходы Динамо Минск КХЛ Динамо Владимир Ткачев Алекс Гальченюк Матч ТВ Хоккей

«Авангард» претендует на форварда Алекса Гальченюка.

По информации «Матч ТВ», сразу 7 клубов Фонбет Чемпионата КХЛ предметно интересовались центральным форвардом Гальченюком, среди них был и «Авангард», который ищет сильного игрока данного амплуа.

В это межсезонье 29‑летний хоккеист продлил контракт с «Аризоной», который был расторгнут через 12 дней после того, как хоккеист в алкогольном опьянении попал в скандал с участием полиции.

Ранее сообщалось, что Гальченюка в составе хотели бы видеть «Спартак» и «Салават Юлаев». Позже красно‑белые отказались от идеи подписать центрфорварда и сосредоточились на поиске защитника‑легионера. 

Интерес различного уровня к американцу проявили еще пять клубов КХЛ – московское и минское «Динамо», СКА, «Авангард» и «Металлург». Сейчас переговоров по Гальченюку не ведется, так как все стороны ждут, как разрешится его ситуация в США.

Отмечается, что одним из основных претендентов на американца будет «Авангард», который в воскресенье подписал новый контракт с Владимиром Ткачевым. Ранее омский клуб расстался с Корбаном Найтом и находится в поиске сильного центрального нападающего в первое звено.

Под потолком зарплат у клуба есть порядка 200 млн рублей. Основным конкурентом «Авангарда» может стать «Металлург», который также находится в поиске центрфорварда в два первых звена.

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2 комментария

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Тег поменяйте, этот Вова Ткачев в Челябе!
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