Гальченюк может стать центром для Ткачева. «Авангард» и другие клубы КХЛ интересуются хоккеистом

«Авангард» претендует на форварда Алекса Гальченюка.

По информации «Матч ТВ», сразу 7 клубов Фонбет Чемпионата КХЛ предметно интересовались центральным форвардом Гальченюком, среди них был и «Авангард», который ищет сильного игрока данного амплуа.

В это межсезонье 29‑летний хоккеист продлил контракт с «Аризоной», который был расторгнут через 12 дней после того, как хоккеист в алкогольном опьянении попал в скандал с участием полиции.

Ранее сообщалось, что Гальченюка в составе хотели бы видеть «Спартак» и «Салават Юлаев». Позже красно‑белые отказались от идеи подписать центрфорварда и сосредоточились на поиске защитника‑легионера.

Интерес различного уровня к американцу проявили еще пять клубов КХЛ – московское и минское «Динамо», СКА, «Авангард» и «Металлург». Сейчас переговоров по Гальченюку не ведется, так как все стороны ждут, как разрешится его ситуация в США.

Отмечается, что одним из основных претендентов на американца будет «Авангард», который в воскресенье подписал новый контракт с Владимиром Ткачевым. Ранее омский клуб расстался с Корбаном Найтом и находится в поиске сильного центрального нападающего в первое звено.

Под потолком зарплат у клуба есть порядка 200 млн рублей. Основным конкурентом «Авангарда» может стать «Металлург», который также находится в поиске центрфорварда в два первых звена.