Гальченюк вряд ли перейдет в «Спартак». 3-м легионером клуба, скорее всего, будет защитник

Нападающий Алекс Гальченюк вряд ли перейдет в «Спартак».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Напомним, «Аризона» расторгла контракт с 3-м номером драфта НХЛ-2012 после инцидента с аварией и сопротивлением сотрудникам полиции.

29-летний нападающий начал изучать предложения в Фонбет Чемпионате и договорился о сотрудничестве с агентами Юрием Николаевым и Александром Черных.

«По моей информации, вряд ли окажется в « ». Переговоры были, но отпугивает высокий ценник на игрока и сомнительная репутация, а ведь у клуба уже был неудачный опыт с Виртаненом.

Третья легионерская вакансия с большой долей вероятности будет заполнена защитником», – написал Хайруллин.