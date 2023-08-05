Гальченюк вряд ли перейдет в «Спартак». 3-м легионером клуба, скорее всего, будет защитник
Нападающий Алекс Гальченюк вряд ли перейдет в «Спартак».
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Напомним, «Аризона» расторгла контракт с 3-м номером драфта НХЛ-2012 после инцидента с аварией и сопротивлением сотрудникам полиции.
29-летний нападающий начал изучать предложения в Фонбет Чемпионате КХЛ и договорился о сотрудничестве с агентами Юрием Николаевым и Александром Черных.
«По моей информации, Алекс Гальченюк вряд ли окажется в «Спартаке». Переговоры были, но отпугивает высокий ценник на игрока и сомнительная репутация, а ведь у клуба уже был неудачный опыт с Виртаненом.
Третья легионерская вакансия с большой долей вероятности будет заполнена защитником», – написал Хайруллин.
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