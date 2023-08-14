ФХР о бане Федотова: «Окажем всестороннюю поддержку, если руководство ЦСКА посчитает нужным оспорить решение ИИХФ»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ дисквалификации Филадельфия НХЛ КХЛ Иван Федотов Хоккей

ФХР выпустила заявление в связи с отстранением Ивана Федотова.

Ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца.

«Международная федерация хоккея (ИИХФ) направила в адрес Федерации хоккея России документы, в которых изложена позиция организации по вопросу подписания вратарем Иваном Федотовым контракта с ХК ЦСКА на сезон-2023/24. Согласно заключению ИИХФ, подписание этого соглашения при наличии у Федотова действующего контракта с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерс» является нарушением международных трансферных правил, вследствие чего на игрока и на ХК ЦСКА наложены санкции.

ФХР передала полученные от ИИХФ документы в ХК ЦСКА для изучения. Клубу предоставлен семидневный срок для выработки порядка дальнейших действий.

В том случае, если руководство клуба посчитает нужным оспорить решение ИИХФ, ФХР окажет ХК ЦСКА всестороннюю поддержку при рассмотрении дела в Дисциплинарном комитете ИИХФ», – говорится в заявлении Федерации хоккея России.

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10 комментариев

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Bartez1986
Окажем всестороннюю поддержку и попросим больше катков
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Ярик01
Ответ Pasha0403
взносы не переставайте платить главное, можно еще зерно отправить, да долги списать партнерам.
Взнос там аж 1 тыс. швейцарских франков в год , чисто на бумагу.
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Pasha0403
взносы не переставайте платить главное, можно еще зерно отправить, да долги списать партнерам.
+11
-9
+2
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Запад-Восток
Такое ощущение, что Федотов, вообще сам про самого себя давно уже ничего не решает.
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AndreyMaximovich96
Жаль, конечно, этого добряка.
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Silent2006
ФХР о бане Федотова: "Хорошая баня. Зовите еще!"
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Густав Штраммер
что оспаривать то ? в международных матчах + национальной сборной и так не будет играть ,в КХЛ играть будет от и до .
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URSUS
Послать в задницу этот иихф, после того, что они отстранили нас от ВСЕХ своих соревнований пусть нам не лезут, мы сами у себя разберёмся, обойдёмся без сопливых.
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