ФХР о бане Федотова: «Окажем всестороннюю поддержку, если руководство ЦСКА посчитает нужным оспорить решение ИИХФ»

ФХР выпустила заявление в связи с отстранением Ивана Федотова.

Ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца.

«Международная федерация хоккея (ИИХФ) направила в адрес Федерации хоккея России документы, в которых изложена позиция организации по вопросу подписания вратарем Иваном Федотовым контракта с ХК ЦСКА на сезон-2023/24. Согласно заключению ИИХФ, подписание этого соглашения при наличии у Федотова действующего контракта с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерс» является нарушением международных трансферных правил, вследствие чего на игрока и на ХК ЦСКА наложены санкции.

ФХР передала полученные от ИИХФ документы в ХК ЦСКА для изучения. Клубу предоставлен семидневный срок для выработки порядка дальнейших действий.

В том случае, если руководство клуба посчитает нужным оспорить решение ИИХФ, ФХР окажет ХК ЦСКА всестороннюю поддержку при рассмотрении дела в Дисциплинарном комитете ИИХФ», – говорится в заявлении Федерации хоккея России.