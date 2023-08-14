Михайлов о Федотове: «ИИХФ пошла на поводу у НХЛ, несправедливое решение. На ЦСКА оно не скажется, а на судьбе Ивана отразится, нужно доказывать правоту»

Борис Михайлов высказался о 4-месячном бане Ивана Федотова.

Ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента , и отстранила вратаря на 4 месяца.

«Если честно, к этому надо было готовиться. Ясно, что Международная федерация пошла на поводу у . Федотов не приезжал в «Филадельфию». Если бы он приехал и потом все случилось, это был бы другой вопрос. Международная карта разрешения находится в ЦСКА.

Я считаю, что это несправедливое решение по отношению и к хоккеисту, и к ЦСКА. На дальнейшей судьбе клуба – это решение не скажется. А вот на судьбе Ивана отразится. Надо разобраться в их решении.

Думаю, что на этом все не закончится. Будут переписки, к сентябрю будут новые решения. Нужно доказывать свою правоту. Будет переписка с Международной федерацией. Решение для меня не понятно. Они никого не пускают на первенство мира. А игрокам разрешают уезжать. Мне это непонятно. Нужны юристы, которые будут заниматься этим вопросом», – заявил двукратный олимпийский чемпион, член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов.