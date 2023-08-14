Михайлов о Федотове: «ИИХФ пошла на поводу у НХЛ, несправедливое решение. На ЦСКА оно не скажется, а на судьбе Ивана отразится, нужно доказывать правоту»

Теги ЦСКА ИИХФ дисквалификации Филадельфия НХЛ Борис Михайлов КХЛ Иван Федотов Спорт-Экспресс Хоккей

Борис Михайлов высказался о 4-месячном бане Ивана Федотова.

Ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца.

«Если честно, к этому надо было готовиться. Ясно, что Международная федерация пошла на поводу у НХЛ. Федотов не приезжал в «Филадельфию». Если бы он приехал и потом все случилось, это был бы другой вопрос. Международная карта разрешения находится в ЦСКА.

Я считаю, что это несправедливое решение по отношению и к хоккеисту, и к ЦСКА. На дальнейшей судьбе клуба – это решение не скажется. А вот на судьбе Ивана отразится. Надо разобраться в их решении.

Думаю, что на этом все не закончится. Будут переписки, к сентябрю будут новые решения. Нужно доказывать свою правоту. Будет переписка с Международной федерацией. Решение для меня не понятно. Они никого не пускают на первенство мира. А игрокам разрешают уезжать. Мне это непонятно. Нужны юристы, которые будут заниматься этим вопросом», – заявил двукратный олимпийский чемпион, член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов.

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11 комментариев

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Melnikov1968
Не ЦСКА ли замутил всю эту историю? Когда человек собрался в НХЛ, отправили его служить. Ок, отслужил. В Филадельфии тоже в это время люди работали, необходимые документы есть. Получили то, к чему стремились. Вот пусть сейчас Есмантович репу морщит.
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Bashibuzuck
Пусть летит в Штаты и отрабатывает свой контракт, не понравится, вернется домой и будет играть за ЦСКА на законных основаниях
+4
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Назарбек Рамунанаев
а в чём несправедливо? человек подписался в НХЛ, а ЦСКА просто украл его, забив на контракт
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Беня_Финитас
на судьбе Ивана Федотова действительно может сказаться . может например погибнуть в зоне СВО . как там вопросы у пацанов решаются ? - " ... так не доставайся ты никому ! "
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vosmak
Ответ Melnikov1968
Не ЦСКА ли замутил всю эту историю? Когда человек собрался в НХЛ, отправили его служить. Ок, отслужил. В Филадельфии тоже в это время люди работали, необходимые документы есть. Получили то, к чему стремились. Вот пусть сейчас Есмантович репу морщит.
ЦСКА и замутил,докопался до хоккеиста.И,как минимум,начало карьеры загубил.Там,ведь,Сечин гнобит Ивана.
+2
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Alexis 5715
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На судьбу Ивана? Ну ну.. Год назад про его судьбу мало что то говорили
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Melnikov1968
Ответ vosmak
ЦСКА и замутил,докопался до хоккеиста.И,как минимум,начало карьеры загубил.Там,ведь,Сечин гнобит Ивана.
Про это и речь.
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VintDV
ЦСКА просто вспомнил старую инструкцию как с помощью армии полюбить ХК ЦСКА.... но теперь есть нюансы...
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Георгий Большаков
Ответ vosmak
ЦСКА и замутил,докопался до хоккеиста.И,как минимум,начало карьеры загубил.Там,ведь,Сечин гнобит Ивана.
Он сам себе карьеру загубил, решив уехать
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