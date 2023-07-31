«Таким ослам, как Тардиф, мы не можем доверять. ИИХФ в нынешнем виде – фарс и филькина грамота». Назаров о разбирательствах по делу Федотова

Теги ЦСКА ИИХФ Филадельфия НХЛ Андрей Назаров КХЛ Иван Федотов Чемпионат.com Люк Тардиф Хоккей

Андрей Назаров поделился мнением о роли ИИХФ в ситуации вокруг Ивана Федотова.

Напомним, КХЛ зарегистрировала контракт Федотова с ЦСКА, подписанный игроком после завершения службы в армии. В свою очередь НХЛ сообщила, что действие договора игрока с «Филадельфией» продлено на сезон-2023/24.

Ранее ФХР сообщила, что решение об участии вратаря в Фонбет Чемпионате КХЛ еще не принято, так как нужны консультации с ИИХФ.

«Что касается ИИХФ, которая должна выступить в роли вершительницы судеб и вынести якобы справедливое решение, то таким ослам, как Люк Тардиф, мы просто не можем доверять. Это профнепригодный и безграмотный руководитель, а его организация в ее нынешнем виде – фарс и филькина грамота.

Уже сейчас понятно, какое решение она вынесет, особенно при нынешней сложной политической ситуации в мире. Нашу сторону не должно волновать мнение Тардифа и ИИХФ. Единственное, что должен сделать Иван, так это вернуть «Филадельфии» деньги и подписной бонус в том случае, если он что-то получал от пенсильванского клуба», – сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.

Назаров о ситуации с Федотовым: «Идет спор между НХЛ и всей Россией. На каком основании его хотят заставить отрабатывать утративший силу контракт с «Филадельфией»?»

Тардиф о контракте Федотова: «ИИХФ необходимы все документы от каждой из сторон дела, при их наличии принять решение будет проще»

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6 комментариев

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Mebius
Почему говорит он, а стыдно мне?
+14
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Владимири Йолкиннен
Хороший ручной пес
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banchik1
Удивительно, конечно, каким идиотом можно стать с годами.
+12
-1
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Olga.t
Давайте ещё больше оскорблений, не останавливайтесь...
Только потом не кричите, какие мы хорошие, это проклятые европейские/американские чиновники нас никуда не пускают, сплошные интриги и заговоры против нас плетут. А мы к ним со всей нашей широкой доброй душой.
+4
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забил на оборону
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
А вот и помощник для Марии Захаровой, стилистику МИДа выдерживает чётко.
+1
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ЦСКА1960
Ответ Владимири Йолкиннен
Хороший ручной пес
Это Фазель))
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