«Таким ослам, как Тардиф, мы не можем доверять. ИИХФ в нынешнем виде – фарс и филькина грамота». Назаров о разбирательствах по делу Федотова

Андрей Назаров поделился мнением о роли ИИХФ в ситуации вокруг Ивана Федотова.

Напомним, КХЛ зарегистрировала контракт Федотова с , подписанный игроком после завершения службы в армии. В свою очередь НХЛ сообщила, что действие договора игрока с «Филадельфией» продлено на сезон-2023/24.

Ранее ФХР сообщила, что решение об участии вратаря в Фонбет Чемпионате КХЛ еще не принято, так как нужны консультации с ИИХФ.

«Что касается ИИХФ, которая должна выступить в роли вершительницы судеб и вынести якобы справедливое решение, то таким ослам, как , мы просто не можем доверять. Это профнепригодный и безграмотный руководитель, а его организация в ее нынешнем виде – фарс и филькина грамота.

Уже сейчас понятно, какое решение она вынесет, особенно при нынешней сложной политической ситуации в мире. Нашу сторону не должно волновать мнение Тардифа и ИИХФ. Единственное, что должен сделать , так это вернуть «Филадельфии» деньги и подписной бонус в том случае, если он что-то получал от пенсильванского клуба», – сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.

Назаров о ситуации с Федотовым: «Идет спор между НХЛ и всей Россией. На каком основании его хотят заставить отрабатывать утративший силу контракт с «Филадельфией»?»

Тардиф о контракте Федотова: «ИИХФ необходимы все документы от каждой из сторон дела, при их наличии принять решение будет проще»