Дедунов о паспортах РФ для легионеров: «Меня это не задевает. Это политика, мы – спортсмены. Я бы пошел в политику в будущем»

Теги СКА КХЛ Павел Дедунов Политика Брендан Лайпсик натурализация Хоккей

Павел Дедунов высказался о желании Брендана Лайпсика получить паспорт РФ.

– Готовите ему какое-то посвящение в соотечественники?

– Пускай получит паспорт для начала, а там подумаем с командой.

– По-русски он что-то знает?

– «Привет», «пока», «ты куда» и другие стандартные фразы. Думаю, он многое понимает. Не первый же год играет в России. О сути разговоров вокруг себя Брендан, полагаю, в курсе.

– Вас как россиянина не задевает, что иностранцам так легко начали раздавать российские паспорта?

– Лично меня это не напрягает и не задевает. Опять же, это политика. Мы – спортсмены. Если бы я закончил с хоккеем, пошел в политику и начал в ней глубже разбираться, то ответил бы на ваш вопрос.

– Пока в политику не собираетесь?

– Пока нет, но в будущем – почему нет? Я бы пошел, – сказал форвард СКА.

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5 комментариев

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Безумный Макс
ну вот уже готовый депутат хоть щас в думу этого товарища)
+7
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+7
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Mistic69
Я бы в политики пошел, пусть меня научат )))))
+4
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+4
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fussballer
В очередь, с..... дети, в очередь!
+2
0
+2
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nmnackjbxkasbk
кузница кадров просто
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AaA
После этого что-то надо говорить о национальной гордости? Хрен там вырос.
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