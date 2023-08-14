Дедунов о паспортах РФ для легионеров: «Меня это не задевает. Это политика, мы – спортсмены. Я бы пошел в политику в будущем»

Павел Дедунов высказался о желании Брендана Лайпсика получить паспорт РФ.

– Готовите ему какое-то посвящение в соотечественники?

– Пускай получит паспорт для начала, а там подумаем с командой.

– По-русски он что-то знает?

– «Привет», «пока», «ты куда» и другие стандартные фразы. Думаю, он многое понимает. Не первый же год играет в России. О сути разговоров вокруг себя , полагаю, в курсе.

– Вас как россиянина не задевает, что иностранцам так легко начали раздавать российские паспорта?

– Лично меня это не напрягает и не задевает. Опять же, это политика. Мы – спортсмены. Если бы я закончил с хоккеем, пошел в политику и начал в ней глубже разбираться, то ответил бы на ваш вопрос.

– Пока в политику не собираетесь?

– Пока нет, но в будущем – почему нет? Я бы пошел, – сказал форвард .