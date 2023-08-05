Защитник «Адмирала» Уильямс не намерен получать гражданство РФ: «Я горд быть канадцем. Это было бы тяжелым решением»
Защитник «Адмирала» Колби Уильямс не намерен получать гражданство РФ.
Ранее гражданином России стал американский защитник «Динамо» Бреннан Менелл.
Процесс получения гражданства канадским форвардом СКА команды Бренданом Лайпсиком находится на финальной стадии. Кроме того, такое намерение высказал еще один канадский хоккеист – защитник «Амура» Кэмерон Ли.
«Я думаю, это может им помочь остаться в КХЛ, больше возможностей будет для этого. Думаю, у каждого из ребят причины такого решения разные.
Я горд быть канадцем и не думал о том, чтобы сдавать свой канадский паспорт или иметь два паспорта. Я люблю Канаду, где мой дом и моя семья, и это было бы для меня тяжелым решением», – сказал Уильямс.
В новом Фонбет Чемпионате КХЛ российские клубы смогут включать в заявку на матч до 3 иностранцев, а не до 5, как ранее.
2 комментария