Защитник «Адмирала» Уильямс не намерен получать гражданство РФ: «Я горд быть канадцем. Это было бы тяжелым решением»

Защитник «Адмирала» Колби Уильямс не намерен получать гражданство РФ.

Ранее гражданином России стал американский защитник «Динамо» .

Процесс получения гражданства канадским форвардом СКА команды находится на финальной стадии. Кроме того, такое намерение высказал еще один канадский хоккеист – защитник «Амура» .

«Я думаю, это может им помочь остаться в КХЛ, больше возможностей будет для этого. Думаю, у каждого из ребят причины такого решения разные.

Я горд быть канадцем и не думал о том, чтобы сдавать свой канадский паспорт или иметь два паспорта. Я люблю Канаду, где мой дом и моя семья, и это было бы для меня тяжелым решением», – сказал Уильямс.

В новом Фонбет Чемпионате КХЛ российские клубы смогут включать в заявку на матч до 3 иностранцев, а не до 5, как ранее.