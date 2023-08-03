Ротенберг о натурализации: «Чем больше будет граждан России, которыми станут спортсмены высокого уровня, тем лучше для страны»
Роман Ротенберг поддержал получение легионерами гражданства России.
Главный тренер СКА сообщил, что процесс получения гражданства РФ канадским форвардом клуба Бренданом Лайпсиком находится на финальной стадии.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России защитника «Динамо» Бреннана Менелла. Также о желании стать гражданином РФ заявил защитник «Амура» Кэмерон Ли.
«Он может успеть [получить гражданство РФ до начала сезона 1 сентября]. Но это не значит, что он будет лишен статуса легионера – эти вопросы никак не связаны. Там сейчас дело на финальной стадии.
Чем больше будет граждан России, которыми станут спортсмены высокого уровня, тем лучше для России. Рано говорить о том, будут ли они кандидатами в сборную.
Есть понятие спортивного гражданства, надо посмотреть, играл ли ранее хоккеист за какую-либо сборную. Не надо опережать события, надо сначала получить гражданство РФ», – сказал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Ротенберг.
Бреннан Менелл: «Мне интересно сыграть за сборную России. Если пригласят на Кубок Первого канала или другой турнир, буду играть»
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Узко, масштабу нету. В слове "спортсмены" нужно оставить пробел и вписывать туда по мере необходимости:
- айтишники
- жители силиконовой долины
- строители
- дворники
- операторы БПЛА
- министры финансов
- режиссеры (артистов уже навалом)
- работники шоубиза (без связей с Паниным) и селебрити
- операторы станков с ЧПУ
И не нужно ждать 20 лет. Достаточно разместить объявление на сайте МИДа, отбою не будет.
Или упорно будут все делать вид, что это не в интересах обхода лимита, а в интересах вида спорта для страны?
я бы хоть за плохоньких, но за своих топил🙄
Роман Ротенберг.
"С увеличением числа натурализованных заезд пропадает желание готовить своих спортсменов высокого уровня, падает зарплата детских тренеров и спортивные достижения потихоньку сходят на нет"
Александр Гомельский
Правовое государство, чо!
Выдал по экспресс-схеме за месяц пять паспортов нхловскому неликвиду - вот тебе и звено для сборной.
А остатки талантливой молодёжи - на экспорт, комиссию пилим с агентами.
Огонь схема!
Главное сменивших "спортивное" гражданство не забыть предателями обозвать, а то не похвалят.