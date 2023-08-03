Ротенберг о натурализации: «Чем больше будет граждан России, которыми станут спортсмены высокого уровня, тем лучше для страны»

Роман Ротенберг поддержал получение легионерами гражданства России.

Главный тренер СКА сообщил, что процесс получения гражданства РФ канадским форвардом клуба находится на финальной стадии.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России защитника «Динамо» . Также о желании стать гражданином РФ заявил защитник «Амура» .

«Он может успеть [получить гражданство РФ до начала сезона 1 сентября]. Но это не значит, что он будет лишен статуса легионера – эти вопросы никак не связаны. Там сейчас дело на финальной стадии.

Чем больше будет граждан России, которыми станут спортсмены высокого уровня, тем лучше для России. Рано говорить о том, будут ли они кандидатами в сборную.

Есть понятие спортивного гражданства, надо посмотреть, играл ли ранее хоккеист за какую-либо сборную. Не надо опережать события, надо сначала получить гражданство РФ», – сказал главный тренер и первый вице-президент ФХР Ротенберг.

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