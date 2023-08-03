Ротенберг о натурализации: «Чем больше будет граждан России, которыми станут спортсмены высокого уровня, тем лучше для страны»

Теги СКА ФХР Сборная России по хоккею КХЛ Роман Ротенберг лимит на легионеров Брендан Лайпсик натурализация ТАСС Бреннан Менелл Кэмерон Ли Хоккей

Роман Ротенберг поддержал получение легионерами гражданства России.

Главный тренер СКА сообщил, что процесс получения гражданства РФ канадским форвардом клуба Бренданом Лайпсиком находится на финальной стадии. 

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России защитника «Динамо» Бреннана Менелла. Также о желании стать гражданином РФ заявил защитник «Амура» Кэмерон Ли.

«Он может успеть [получить гражданство РФ до начала сезона 1 сентября]. Но это не значит, что он будет лишен статуса легионера – эти вопросы никак не связаны. Там сейчас дело на финальной стадии.

Чем больше будет граждан России, которыми станут спортсмены высокого уровня, тем лучше для России. Рано говорить о том, будут ли они кандидатами в сборную.

Есть понятие спортивного гражданства, надо посмотреть, играл ли ранее хоккеист за какую-либо сборную. Не надо опережать события, надо сначала получить гражданство РФ», – сказал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Ротенберг.

Бреннан Менелл: «Мне интересно сыграть за сборную России. Если пригласят на Кубок Первого канала или другой турнир, буду играть»

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28 комментариев

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Сначала принимают какие-то правила по легионерам, потом сами же начинают искать пути их обхода, по ходу дела извращая понятие гражданства. Цирк, да и только.
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Публично признает, что обходят лимит. Вопрос: для чего такой лимит вводить было?
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Гражданин России, ставший спортсменом высокого уровня, не равняется спортсмену высокого уровня, ставшему гражданином России.
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Ответ Игорь Новиков
Публично признает, что обходят лимит. Вопрос: для чего такой лимит вводить было?
левая рука не знает что делает правая и полушария так же ))))))
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И чем же лучше для страны?🧐
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А имеет значение разница между теми, кто получил и кто отказался ? Или мы следим только за одной колонкой ?
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Чем больше будет граждан России, которыми станут спортсмены высокого уровня, тем лучше для России.
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Узко, масштабу нету. В слове "спортсмены" нужно оставить пробел и вписывать туда по мере необходимости:
- айтишники
- жители силиконовой долины
- строители
- дворники
- операторы БПЛА
- министры финансов
- режиссеры (артистов уже навалом)
- работники шоубиза (без связей с Паниным) и селебрити
- операторы станков с ЧПУ
И не нужно ждать 20 лет. Достаточно разместить объявление на сайте МИДа, отбою не будет.
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Гражданин Финляндии рассуждает о гражданах России...
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Ответ Алексей Кокорин
Чем больше будет граждан России, которыми станут спортсмены высокого уровня, тем лучше для России. ---------- Узко, масштабу нету. В слове "спортсмены" нужно оставить пробел и вписывать туда по мере необходимости: - айтишники - жители силиконовой долины - строители - дворники - операторы БПЛА - министры финансов - режиссеры (артистов уже навалом) - работники шоубиза (без связей с Паниным) и селебрити - операторы станков с ЧПУ И не нужно ждать 20 лет. Достаточно разместить объявление на сайте МИДа, отбою не будет.
вместо "бабы новых норожают" теперь "басурман себе в угоду выпишем"...
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Интересно хоть кто-нибудь из ветеранов, которые твердят мантры о нашей лучшей школе хоккея и о великих традициях, наберется когда-нибудь смелости и скажет, что этот товарищ несёт полную чушь.
Или упорно будут все делать вид, что это не в интересах обхода лимита, а в интересах вида спорта для страны?
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Ответ Maturmalai
Сначала принимают какие-то правила по легионерам, потом сами же начинают искать пути их обхода, по ходу дела извращая понятие гражданства. Цирк, да и только.
Тут главное свои интересы выдать за интересы страны. И вуаля, вон как патриотично звучит.
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для того чтобы натурализованная корова больше давала молока и меньше ела, ее нужно больше доить и меньше кормить
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Ответ Koulmann
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Это была ирония)
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так а чем же это лучше?
я бы хоть за плохоньких, но за своих топил🙄
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Почему бы каждому спортсмену, переходящему в КХЛ/РПЛ автоматом гражданство не давать. К чему все эти сложности
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а не лучше чтобы такие спортсмены вырастали у нас и как бы создавать условия для этого?
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Может быть, просто лимит вернуть к значению 5 (а лучше 6-7) легионеров на клуб? Тогда и не понадобится этот цирк с бубнами?
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О, как! А еще недавно Роман Борисович гордился говоря «мы играем только своими игроками»
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Это сказал фактически чиновник, который имеет финско и британское гражданство. О чем тут говорить?
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В чем смысл тогда от лимита на легионеров?
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"Чем больше будет граждан России, которыми станут спортсмены высокого уровня, тем лучше для страны"
Роман Ротенберг.
"С увеличением числа натурализованных заезд пропадает желание готовить своих спортсменов высокого уровня, падает зарплата детских тренеров и спортивные достижения потихоньку сходят на нет"
Александр Гомельский
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Ответ Dmitry Aqf
Тут главное свои интересы выдать за интересы страны. И вуаля, вон как патриотично звучит.
Причем интересы, как и законы - что дышло. Тут же и кейс Славы Фетисова, который с законом о ФанИД категорически не согласен, но голосует за его принятие.
Правовое государство, чо!
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Конечно, нафиг вкладываться детский спорт, обучение тренеров, строительство катков и т.п.
Выдал по экспресс-схеме за месяц пять паспортов нхловскому неликвиду - вот тебе и звено для сборной.
А остатки талантливой молодёжи - на экспорт, комиссию пилим с агентами.
Огонь схема!
Главное сменивших "спортивное" гражданство не забыть предателями обозвать, а то не похвалят.
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Ответ Алексей Кокорин
Чем больше будет граждан России, которыми станут спортсмены высокого уровня, тем лучше для России. ---------- Узко, масштабу нету. В слове "спортсмены" нужно оставить пробел и вписывать туда по мере необходимости: - айтишники - жители силиконовой долины - строители - дворники - операторы БПЛА - министры финансов - режиссеры (артистов уже навалом) - работники шоубиза (без связей с Паниным) и селебрити - операторы станков с ЧПУ И не нужно ждать 20 лет. Достаточно разместить объявление на сайте МИДа, отбою не будет.
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Глупость лютая и подмена понятий. Если хотим повысить уровень КХЛ и конкуренции, куда как проще и честнее облегчить или вообще отменить лимит. А так королевство кривых зеркал какое-то. С одной стороны лимит ужесточаем, типа ради того, чтобы российские игроки, прежде всего молодые, играли, а с другой натурализацию приветсвуем. Впрочем, такая вот раздвоенность и двойные стандарты сейчас не новость. Просто таки тренд
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