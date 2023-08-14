Овечкин о линии одежды OVIGR8: «Хотел выразить свои эмоции, свой стиль для людей, которые хотят быть похожими на меня и любят Александра Овечкина»

Александр Овечкин объяснил, зачем выпустил линию одежды OVIGR8.

В названии линейки использованы два прозвища Овечкина – Ови и The Great Eight (Великая восьмерка).

– Стало известно, что вы создали свою коллекцию одежды совместно с компанией Zasport. Что вас на это подвигло?

– Хотел выразить свои эмоции, свой стиль для людей, которые хотят быть похожими на меня и любят .

– Можете ли вы в этом плане пойти дальше и, к примеру, начать производство хоккейных клюшек и коньков?

– Посмотрим. Это только первая ступень, и мы надеемся, что это пойдет успешно. Самое главное, чтобы было хорошее качество и все были довольны.

– Надеетесь ли вы при этом на какую-то окупаемость?

– Понятно, что если это никто не будет покупать, то зачем тогда это делать, – сказал капитан « ».

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