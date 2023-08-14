Овечкину интересен бой Цукерберга и Маска: «Это все такая медийная ситуация, бум. Посмотрим, кто победит»

Александру Овечкину интересен бой Марка Цукерберга и Илона Маска.

В июне Илон Маск и Марк Цукерберг договорились, что подерутся в октагоне – из-за появления аналога твиттера.

– Вы хорошо знакомы с . Предлагали ли вы ему прийти на хоккейную тренировку?

– Нет, такого не было.

– Сейчас набирают оборот медийные поединки с участием мировых звезд. Есть ли в этом мире что-то, что могло бы вас мотивировать провести такой бой?

– Думаю, что нет.

– Насколько известно, вы периодически следите за единоборствами. Вызывает ли у вас интерес предстоящий бой Марка Цукерберга и Илона Маска?

– Будет интересно посмотреть, но опять же это все такая медийная ситуация, такой бум. Посмотрим, кто победит, – сказал капитан « ».

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