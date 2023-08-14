Овечкину интересен бой Цукерберга и Маска: «Это все такая медийная ситуация, бум. Посмотрим, кто победит»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хабиб Нурмагомедов ТАСС Илон Маск Марк Цукерберг Илон Маск - Марк Цукерберг Хоккей

Александру Овечкину интересен бой Марка Цукерберга и Илона Маска.

В июне Илон Маск и Марк Цукерберг договорились, что подерутся в октагоне – из-за появления аналога твиттера.

– Вы хорошо знакомы с Хабибом Нурмагомедовым. Предлагали ли вы ему прийти на хоккейную тренировку?

– Нет, такого не было.

– Сейчас набирают оборот медийные поединки с участием мировых звезд. Есть ли в этом мире что-то, что могло бы вас мотивировать провести такой бой?

– Думаю, что нет.

– Насколько известно, вы периодически следите за единоборствами. Вызывает ли у вас интерес предстоящий бой Марка Цукерберга и Илона Маска?

– Будет интересно посмотреть, но опять же это все такая медийная ситуация, такой бум. Посмотрим, кто победит, – сказал капитан «Вашингтона».

Ого, Маск и Цукерберг хотят подраться – все из-за того, что появится аналог твиттера

Маск и Цукерберг уже готовятся к бою: один поставил во дворе октагон, другому отказал Хабиб

У Маска и Цукерберга уже собрались команды из бойцов UFC и Джейка Пола. Кто за кого?

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3 комментария

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Назар Игорь
Да не будет никакого боя, в крайнем случае устроят представление, имитацию боя.
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Rahym Hommadow
через не знаю сколько лет но будет драться и чинушки 🤣🤣
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artem klishin
бум, в голове не бум-бум
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