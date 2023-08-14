Третьяк о «Сибирь-Арене»: «Спасибо руководству страны за заботу о спорте, хоккее. Надеюсь, здесь будут расти новые Харламовы и Овечкины»

Теги Сибирь ФХР Владислав Третьяк Александр Овечкин Сборная России по футболу Валерий Харламов КХЛ Арена-Сибирь Политика Андрей Травников Хоккей

Владислав Третьяк уверен, что в Новосибирске вырастут новые звезды хоккея.

Вчера президент ФХР принял участие в церемонии открытия «Сибирь-Арены» в Новосибирске. Новая арена начала строиться в 2019 году. На ней должны были пройти матчи МЧМ-2023, но турнир в итоге был перенесен из России в Канаду.

«Строительство и запуск новой современной инфраструктуры входят в число стратегических приоритетов развития российского хоккея. В 2023 году одним из крупнейших достижений в этой области стало открытие ледовой арены в Новосибирске.

«Сибирь-Арена» возведена с учетом самых современных требований и стандартов. Это высококлассное спортивное сооружение, оно дает возможность проводить хоккейные матчи самого высокого уровня, в том числе и международные. Раздевалки, катки, условия для тренировок и восстановления – все очень качественное.

Огромное спасибо руководству нашей страны за заботу о спорте, о хоккее, за то, что становится возможной реализация таких масштабных проектов.

Отмечу, что решение о строительстве «Сибирь-Арены» было разработано и принято при непосредственном участии ФХР, Федерация хоккея России осуществляла поддержку и кураторство проекта на каждом этапе возведения ледового дворца.

В Новосибирске я встретился с губернатором Андреем Травниковым, обсудил с ним многие вопросы развития хоккея в области и поблагодарил его, ведь он сделал очень много для того, чтобы в регионе состоялся такой праздник.

Конечно, Новосибирск заслужил новую арену. В городе есть сильная команда, армия преданных болельщиков, которые любят наш спорт и болеют за «Сибирь». На матче открытия была шикарная атмосфера. Первой в истории ледового дворца стала международная игра с участием сборной России, и это символично.

Надеюсь, что наша работа по созданию условий для занятия хоккеем принесет хорошие результаты. И на новосибирском льду будут заниматься и расти новые Харламовы и Овечкины, которые в последующие годы наденут свитер сборной и прославят наш хоккей, нашу страну.

Желаю сибирякам новых побед и успехов в подготовке игроков», – сказал Владислав Третьяк.

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4 комментария

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Игорь Новиков
Ответ Bartez1986
что там по заботе о курсе рубля?
Депутат Госдумы Аксаков заявил, что россиянам плевать на курс доллара

:)))
+3
0
+3
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Bartez1986
что там по заботе о курсе рубля?
+3
-1
+2
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iluvatar
Ответ Bartez1986
что там по заботе о курсе рубля?
Курс стабильный , на дно !
+2
-1
+1
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Олег
Ответ iluvatar
Курс стабильный , на дно !
Их это мало колышит, это в данный момент
попье моше в руках хозяев.
0
0
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