Третьяк о «Сибирь-Арене»: «Спасибо руководству страны за заботу о спорте, хоккее. Надеюсь, здесь будут расти новые Харламовы и Овечкины»

Владислав Третьяк уверен, что в Новосибирске вырастут новые звезды хоккея.

Вчера президент принял участие в церемонии открытия «Сибирь-Арены» в Новосибирске. Новая арена начала строиться в 2019 году. На ней должны были пройти матчи МЧМ-2023, но турнир в итоге был перенесен из России в Канаду.

«Строительство и запуск новой современной инфраструктуры входят в число стратегических приоритетов развития российского хоккея. В 2023 году одним из крупнейших достижений в этой области стало открытие ледовой арены в Новосибирске.

«Сибирь-Арена» возведена с учетом самых современных требований и стандартов. Это высококлассное спортивное сооружение, оно дает возможность проводить хоккейные матчи самого высокого уровня, в том числе и международные. Раздевалки, катки, условия для тренировок и восстановления – все очень качественное.

Огромное спасибо руководству нашей страны за заботу о спорте, о хоккее, за то, что становится возможной реализация таких масштабных проектов.

Отмечу, что решение о строительстве «Сибирь-Арены» было разработано и принято при непосредственном участии ФХР, Федерация хоккея России осуществляла поддержку и кураторство проекта на каждом этапе возведения ледового дворца.

В Новосибирске я встретился с губернатором Андреем Травниковым, обсудил с ним многие вопросы развития хоккея в области и поблагодарил его, ведь он сделал очень много для того, чтобы в регионе состоялся такой праздник.

Конечно, Новосибирск заслужил новую арену. В городе есть сильная команда, армия преданных болельщиков, которые любят наш спорт и болеют за «Сибирь». На матче открытия была шикарная атмосфера. Первой в истории ледового дворца стала международная игра с участием сборной России, и это символично.

Надеюсь, что наша работа по созданию условий для занятия хоккеем принесет хорошие результаты. И на новосибирском льду будут заниматься и расти новые и , которые в последующие годы наденут свитер сборной и прославят наш хоккей, нашу страну.

Желаю сибирякам новых побед и успехов в подготовке игроков», – сказал .