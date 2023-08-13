Третьяк о том, приедаются ли матчи с Беларусью: «Они с каждым разом все лучше и лучше играют! У нас еще есть Казахстан и Китай»
Владислав Третьяк ответил на вопрос о том, приедаются ли матчи России и Беларуси.
Сегодня в матче открытия «Сибирь-Арены» в Новосибирске на лед вышли юниорские сборные двух стран.
«Для открытия «Сибирь-Арены» выбрали юниорские сборные, потому что сейчас все готовятся к чемпионату КХЛ. У юниоров много ошибок, это интересно. У нас отношения с белорусами очень хорошие, много совместных программ – эта игра ее часть. Это международные матчи, что всегда интересно.
Матчи с белорусами приедаются? Они с каждым разом все лучше и лучше играют! У нас среди соперников есть Казахстан и Китай – наши соперники по Кубку Первого канала.
По-моему, больше с кем-то трудно играть на таком уровне», – сказал президент ФХР, присутствовавший на церемонии открытия арены.
Весной 2022 года сборные России и Беларуси были отстранены от международных турниров под эгидой ИИХФ.
Сборная Беларуси выиграла Кубок Первого канала и турнир в Астане, в которых участвовали сборные России и «России 25» соответственно.
При этом сборная «России 25» под руководством Романа Ротенберга выиграла майскую серию матчей против Беларуси.
Они там все у подножия трона ведут себя как три знаменитые персонажа. 🙈🙉🙊