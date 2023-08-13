Третьяк о том, приедаются ли матчи с Беларусью: «Они с каждым разом все лучше и лучше играют! У нас еще есть Казахстан и Китай»

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Владислав Третьяк ответил на вопрос о том, приедаются ли матчи России и Беларуси.

Сегодня в матче открытия «Сибирь-Арены» в Новосибирске на лед вышли юниорские сборные двух стран. 

«Для открытия «Сибирь-Арены» выбрали юниорские сборные, потому что сейчас все готовятся к чемпионату КХЛ. У юниоров много ошибок, это интересно. У нас отношения с белорусами очень хорошие, много совместных программ – эта игра ее часть. Это международные матчи, что всегда интересно.

Матчи с белорусами приедаются? Они с каждым разом все лучше и лучше играют! У нас среди соперников есть Казахстан и Китай – наши соперники по Кубку Первого канала.

По-моему, больше с кем-то трудно играть на таком уровне», – сказал президент ФХР, присутствовавший на церемонии открытия арены. 

Весной 2022 года сборные России и Беларуси были отстранены от международных турниров под эгидой ИИХФ.

Сборная Беларуси выиграла Кубок Первого канала и турнир в Астане, в которых участвовали сборные России и «России 25» соответственно.

При этом сборная «России 25» под руководством Романа Ротенберга выиграла майскую серию матчей против Беларуси.

12 комментариев

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Дмитрий
Сам то играл против легенд мирового хоккея, а внукам Китай и Казахстан. Очередное подтверждение, что даже Союз до такой дичи не докатился.
+8
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+8
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s_h_a_m_a_n
Человек, игравший Суперсерию, говорит такую хрень)
+6
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J-12
маразм дело такое
+4
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Амфитрион
А еще Монголия, Индия и Африка! А главное - у нас есть Ромка, а он всегда отыщет десяток миллионов людей, готовых смотреть такую хрень.
+2
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Игорь Васильев
Такое ощущение, что Владик реально троллит
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Назар Игорь
А про 18 африканских хоккейных держав он разве забыл?
Они там все у подножия трона ведут себя как три знаменитые персонажа. 🙈🙉🙊
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Дмитрий_22
А вы Китай и Казахстан спросили, хотят ли они с вами играть?
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Сергей Орлов
Идиот. Извините.
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Михаил Нуякшин
С Камеруном ещё можно сыграть…и у Лаоса есть сборная)
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Иван Петров
Ой, ёооооооо.))))
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Olga.t
Ответ s_h_a_m_a_n
Человек, игравший Суперсерию, говорит такую хрень)
Приоритеты изменились, деградация личности...
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Olga.t
Ответ Сергей Орлов
Идиот. Извините.
Не извиняйтесь, всё так и есть...
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