Третьяк о том, приедаются ли матчи с Беларусью: «Они с каждым разом все лучше и лучше играют! У нас еще есть Казахстан и Китай»

Владислав Третьяк ответил на вопрос о том, приедаются ли матчи России и Беларуси.

Сегодня в матче открытия «Сибирь-Арены» в Новосибирске на лед вышли юниорские сборные двух стран.

«Для открытия «Сибирь-Арены» выбрали юниорские сборные, потому что сейчас все готовятся к чемпионату КХЛ. У юниоров много ошибок, это интересно. У нас отношения с белорусами очень хорошие, много совместных программ – эта игра ее часть. Это международные матчи, что всегда интересно.

Матчи с белорусами приедаются? Они с каждым разом все лучше и лучше играют! У нас среди соперников есть и – наши соперники по Кубку Первого канала.

По-моему, больше с кем-то трудно играть на таком уровне», – сказал президент , присутствовавший на церемонии открытия арены.

Весной 2022 года сборные России и Беларуси были отстранены от международных турниров под эгидой ИИХФ.

Сборная Беларуси выиграла Кубок Первого канала и турнир в Астане, в которых участвовали сборные России и «России 25» соответственно.

При этом сборная «России 25» под руководством Романа Ротенберга выиграла майскую серию матчей против Беларуси.