10 тысяч зрителей посетили матч открытия «Сибирь-Арены» в Новосибирске.

Сегодня в первом матче в новом дворце играют юниорские сборные России и Беларуси. Согласно протоколу, показатель посещаемости – 10 тысяч зрителей.

Новая арена в Новосибирске начала строиться в 2019 году. На ней должны были пройти матчи МЧМ-2023, но турнир в итоге был перенесен из России в Канаду.

В августе 2022 года вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявлял о срыве сроков строительства и необоснованном превышении сметы. Сооружение ввели в эксплуатацию в декабре 2022 года, но матчей со зрителями до сегодняшнего дня не проводилось.

Новый дворец рассчитан на 10,5 тысячи зрителей. Шестиэтажный комплекс включает в себя основную и тренировочную арены с трибунами.