Третьяк и губернатор Новосибирской области провели символическое вбрасывание перед матчем открытия «Сибирь-Арены»

Владислав Третьяк и губернатор Новосибирской области открыли «Сибирь-Арену».

Президент ФХР и бывший вратарь сборной СССР выступил на церемонии открытия и подарил Андрею Травникову свитер со своим номером и фамилией.

Чиновник поздравил всех строителей арены с праздником.

Отмечается, что во время церемонии открытия выступали кавер-группы, исполнившие песни «От Волги до Енисея», «Трус не играет в хоккей» и другие композиции.

Перед началом матча открытия арены между юниорскими сборными России и Беларуси Третьяк и Травников произвели символическое вбрасывание.

Новая арена в Новосибирске начала строиться в 2019 году. На ней должны были пройти матчи МЧМ-2023, но турнир в итоге был перенесен из России в Канаду.

В августе 2022 года вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявлял о срыве сроков строительства и необоснованном превышении сметы. Сооружение ввели в эксплуатацию в декабре 2022 года, но матчей со зрителями до сегодняшнего дня не проводилось.

Новый дворец рассчитан на 10,5 тысячи зрителей. Шестиэтажный комплекс включает в себя основную и тренировочную арены с трибунами.

Фото: НГС