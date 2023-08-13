Третьяк о «Сибирь-Арене»: «Мы еще проведем чемпионат мира в будущем. Условия здесь созданы хорошие»

Владислав Третьяк высказался о проведении чемпионата мира по хоккею в России.

Сегодня состоялась церемония открытия «Сибирь-Арены» в Новосибирске. Новая арена начала строиться в 2019 году. На ней должны были пройти матчи МЧМ-2023, но турнир в итоге был перенесен из России в Канаду.

«Спасибо, что мы получили чемпионат мира, потому что если бы не он, то было бы тяжело получить сразу два таких стадиона, которые есть в Омске и Новосибирске.

Я думаю, что мы еще проведем чемпионат в будущем. Условия здесь созданы все хорошие, «Сибирь» получила хороший подарок. Я думаю, что у нас все впереди», – заявил президент ФХР Третьяк.