Третьяк о «Сибирь-Арене»: «Мы еще проведем чемпионат мира в будущем. Условия здесь созданы хорошие»

Теги Сибирь ФХР Сборная России по хоккею Владислав Третьяк молодежный чемпионат мира ЧМ по хоккею Арена-Сибирь Хоккей

Владислав Третьяк высказался о проведении чемпионата мира по хоккею в России.

Сегодня состоялась церемония открытия «Сибирь-Арены» в Новосибирске. Новая арена начала строиться в 2019 году. На ней должны были пройти матчи МЧМ-2023, но турнир в итоге был перенесен из России в Канаду.

«Спасибо, что мы получили чемпионат мира, потому что если бы не он, то было бы тяжело получить сразу два таких стадиона, которые есть в Омске и Новосибирске.

Я думаю, что мы еще проведем чемпионат в будущем. Условия здесь созданы все хорошие, «Сибирь» получила хороший подарок. Я думаю, что у нас все впереди», – заявил президент ФХР Третьяк.

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3 комментария

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Денис Гончаров
Не хочу быть пессимистом, но боюсь арены к тому моменту уже устареют
+3
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Игорь Игорев
Когда не станет Владега, арены тоже перестанут открываться.
Некому открывать будет. Влад-открывашка считает именно так.
А за сибиряков я очень рад
+1
0
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Tima_Milan
уже получили согласие от Беларуси, Ирана и КНДР. Пытаемся договориться с Камеруном, - уточнил треть яш.
+2
-1
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