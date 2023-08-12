Назаров об Овечкине: «Лучший хоккеист мира и самый звездный игрок современности. Символ и главный спортивный посол России»

Теги Сборная России по хоккею Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Андрей Назаров Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров назвал Александра Овечкина символом России.

Капитан «Вашингтона» принял участие в прощальном матче Даниса Зарипова в Казани. 

«Саша вообще заслуживает особого уважения. Несмотря на свой плотный график и большую загруженность, он прилетел в Казань, где его ждали все, включая многочисленных болельщиков.

Это большой плюс. Овечкин, без сомнения, лучший хоккеист мира и самый звездный игрок современности. Он символ и главный спортивный посол нашей страны», – сказал бывший тафгай и тренер клубов КХЛ. 

Гол Овечкина из-под ноги, мэр в первом звене и выведенный из обращения 25-й номер. Прощальный матч Зарипова в Казани

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6 комментариев

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Максим Седов
Малкин и Дацюк явно будут удивлены. Оба выиграли больше, чем Овечкин. Дацюк вообще член "Тройного золотого клуба". Назу нужно лизать с умом.
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Дмитрий Кутузов
Это уже горловой...
+1
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Харламов Никита
думаешь Саня министром спортУ станет - тебя в замы возьмёт ?! ;)
наивный 🤪🤪🤪
+1
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Mephi027
Обычно он такое несёт... Но в этот раз не лукавит. Всё, что сказал - так и есть.
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Machine Head
Овечкин трудоголик! Пашет и пашет ! Великий спортсмен и прекрасный человек ! Дай Бог здоровья , здоровья и еще раз здоровья !
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Шепот Шумов
Ответ Mephi027
Обычно он такое несёт... Но в этот раз не лукавит. Всё, что сказал - так и есть.
Овечкин - самый звездный спортсмен мира????? 🫢
А какие ещё ты виды спорта знаешь, кроме хоккея?
Что нибудь про Месси слышал?
А про Усейна Болта например?
Или Майкла Фелпса?
Или Уле-Эйнара Бьорндалена?
Отбитый Наз так и не лечит свою голову. Он в нее ест и сосет.
Другие функции ему не нужны.
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