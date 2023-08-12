Назаров об Овечкине: «Лучший хоккеист мира и самый звездный игрок современности. Символ и главный спортивный посол России»
Андрей Назаров назвал Александра Овечкина символом России.
Капитан «Вашингтона» принял участие в прощальном матче Даниса Зарипова в Казани.
«Саша вообще заслуживает особого уважения. Несмотря на свой плотный график и большую загруженность, он прилетел в Казань, где его ждали все, включая многочисленных болельщиков.
Это большой плюс. Овечкин, без сомнения, лучший хоккеист мира и самый звездный игрок современности. Он символ и главный спортивный посол нашей страны», – сказал бывший тафгай и тренер клубов КХЛ.
Гол Овечкина из-под ноги, мэр в первом звене и выведенный из обращения 25-й номер. Прощальный матч Зарипова в Казани
наивный 🤪🤪🤪
А какие ещё ты виды спорта знаешь, кроме хоккея?
Что нибудь про Месси слышал?
А про Усейна Болта например?
Или Майкла Фелпса?
Или Уле-Эйнара Бьорндалена?
Отбитый Наз так и не лечит свою голову. Он в нее ест и сосет.
Другие функции ему не нужны.