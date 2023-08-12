Назаров об Овечкине: «Лучший хоккеист мира и самый звездный игрок современности. Символ и главный спортивный посол России»

Андрей Назаров назвал Александра Овечкина символом России.

Капитан « » принял участие в прощальном матче Даниса Зарипова в Казани.

«Саша вообще заслуживает особого уважения. Несмотря на свой плотный график и большую загруженность, он прилетел в Казань, где его ждали все, включая многочисленных болельщиков.

Это большой плюс. Овечкин, без сомнения, лучший хоккеист мира и самый звездный игрок современности. Он символ и главный спортивный посол нашей страны», – сказал бывший тафгай и тренер клубов КХЛ.

Гол Овечкина из-под ноги, мэр в первом звене и выведенный из обращения 25-й номер. Прощальный матч Зарипова в Казани