Александр Овечкин: «Зарипов всегда был лидером. На него можно было положиться в любую секунду»

Александр Овечкин поделился мнением о бывшем партнере по сборной России Данисе Зарипове.

В среду в Казани прошел прощальный матч , в котором принял участие Овечкин.

«Он всегда был лидером. Не только в раздевалке, но и на льду. Постоянно сплачивал коллектив, можно было положиться на него в любую секунду.

Жалко, что такая карьера подходит к концу. Но все мы когда‑нибудь окажемся [в такой ситуации]», – сказал нападающий « » .