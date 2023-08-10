Александр Овечкин: «Зарипов всегда был лидером. На него можно было положиться в любую секунду»
Александр Овечкин поделился мнением о бывшем партнере по сборной России Данисе Зарипове.
В среду в Казани прошел прощальный матч Зарипова, в котором принял участие Овечкин.
«Он всегда был лидером. Не только в раздевалке, но и на льду. Постоянно сплачивал коллектив, можно было положиться на него в любую секунду.
Жалко, что такая карьера подходит к концу. Но все мы когда‑нибудь окажемся [в такой ситуации]», – сказал нападающий «Вашингтона» Овечкин.
Комментарии