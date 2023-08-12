Овечкин о сборной России и турнирах: «Кубок мира не от нас зависит. То же самое с Олимпиадой, все вилами по воде. Если позовут, я приеду»

Теги Сборная России по хоккею Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Кубок мира олимпийский хоккейный турнир ТАСС Хоккей

Александр Овечкин готов приехать в сборную России в случае ее допуска на турниры.

Весной 2022 года сборные России и Беларуси были отстранены от международных турниров под эгидой ИИХФ. 

Отстранение продлится в сезоне-2023/24, решение об участии российской команды в Олимпиаде-2026 на данный момент не принято.

У НХЛ, в свою очередь, нет определенности по поводу организации следующего Кубка мира. Его планировалось провести в 2024 году, позже срок был сдвинут на 2025-й.

«Слухи о выступлении российских хоккеистов на Кубке мира ходят, но там не от нас зависит.

То же самое с Олимпиадой: сказали одно, сделали другое. Так что это все вилами по воде. Если в сборную позовут, я приеду», – сказал капитан «Вашингтона». 

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4 комментария

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Максим Седов
Уже один раз "приехал" в 2018 году.
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Mephi027
Если НХЛ отпустит, то я приеду.
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Maxim Shumov
Помнится, как обещал не смотря ни на что в Корею приехать. Многие тогда писали, мол какой же мужык этот Саня. Громкое обещание так и не выполнил. Уже в то время были задатки будущего депутата))
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vdvbill.e1.ru
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Уровень сборной сегодня таков, что тебя и в сорок лет вызрвут
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