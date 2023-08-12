Овечкин о сборной России и турнирах: «Кубок мира не от нас зависит. То же самое с Олимпиадой, все вилами по воде. Если позовут, я приеду»

Александр Овечкин готов приехать в сборную России в случае ее допуска на турниры.

Весной 2022 года сборные России и Беларуси были отстранены от международных турниров под эгидой ИИХФ.

Отстранение продлится в сезоне-2023/24, решение об участии российской команды в Олимпиаде-2026 на данный момент не принято.

У , в свою очередь, нет определенности по поводу организации следующего Кубка мира. Его планировалось провести в 2024 году, позже срок был сдвинут на 2025-й.

«Слухи о выступлении российских хоккеистов на Кубке мира ходят, но там не от нас зависит.

То же самое с Олимпиадой: сказали одно, сделали другое. Так что это все вилами по воде. Если в сборную позовут, я приеду», – сказал капитан « ».