Овечкин о том, перейдет ли в «Ак Барс», если уйдет из НХЛ: «Посмотрим, как жизнь покажет»
Александр Овечкин поделился впечатлениями от прощального матча Дениса Зарипова.
«Очень приятно находиться на таком торжественном вечере. У Зарипова была замечательная карьера, он выиграл все титулы, какие только возможно, и с клубом, и со сборной.
Со сборной мы вместе побеждали, поэтому мне приятно находиться сейчас вместе с ним и видеть столько болельщиков тут.
Перейду ли я в «Ак Барс», если уйду из НХЛ? Посмотрим, как жизнь покажет», – сказал нападающий «Вашингтона» Овечкин.
Типичный для суперзвезды НХЛ.
Такой, Кросби стайл.