Овечкин о том, перейдет ли в «Ак Барс», если уйдет из НХЛ: «Посмотрим, как жизнь покажет»

Александр Овечкин поделился впечатлениями от прощального матча Дениса Зарипова.

«Очень приятно находиться на таком торжественном вечере. У Зарипова была замечательная карьера, он выиграл все титулы, какие только возможно, и с клубом, и со сборной.

Со сборной мы вместе побеждали, поэтому мне приятно находиться сейчас вместе с ним и видеть столько болельщиков тут.

Перейду ли я в «Ак Барс», если уйду из ? Посмотрим, как жизнь покажет», – сказал нападающий « » .