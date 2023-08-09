Овечкин о том, перейдет ли в «Ак Барс», если уйдет из НХЛ: «Посмотрим, как жизнь покажет»

Теги Ак Барс Сборная России по хоккею Вашингтон Данис Зарипов Александр Овечкин НХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Александр Овечкин поделился впечатлениями от прощального матча Дениса Зарипова.

«Очень приятно находиться на таком торжественном вечере. У Зарипова была замечательная карьера, он выиграл все титулы, какие только возможно, и с клубом, и со сборной.

Со сборной мы вместе побеждали, поэтому мне приятно находиться сейчас вместе с ним и видеть столько болельщиков тут.

Перейду ли я в «Ак Барс», если уйду из НХЛ? Посмотрим, как жизнь покажет», – сказал нападающий «Вашингтона» Овечкин.

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2 комментария

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Джиза
находитЬся, безграмотные вы неучи из Спорт-Экспресса
+3
0
+3
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Mephi027
Политкорректный ответ.

Типичный для суперзвезды НХЛ.

Такой, Кросби стайл.
+2
0
+2
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