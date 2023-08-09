Кожевников об Овечкине: «Саша по своей натуре патриот, в том числе и «Вашингтона». Вряд ли он захочет уйти из-за омоложения состава»

Теги возможные переходы Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников считает, что Александр Овечкин не захочет уходить из «Вашингтона».

38-летний нападающий выступает за команду с 2005 года. В ее составе он стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.

Его контракт с «Кэпиталс» рассчитан еще на 3 сезона. Средняя зарплата – 9,5 миллиона долларов. 

«Вряд ли Овечкин захочет куда-то уйти из-за омоложения состава «Вашингтона». У него контракт, и очень хороший контракт.

И Саша по своей натуре патриот. В том числе и патриот клуба. В жизни всё бывает, но такой поворот маловероятен», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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5 комментариев

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Haman
Говорить о возможности и/или необходимости расставания Овечкина и "Вашингтона" в данный момент не имеет никакого смысла, хотя бы потому что Овечкин свой контракт отрабатывает. Заключив соглашение в 2021 году, в сезонах 2021-22 и 2022-23 Алекс набрал 90 (50+44) и 75 (42+33) очков в 77 и 73 матчах соответственно, оба раза став лучшим бомбардиром команды. Да и символическое значение никто не отменял. "Вашингтон" даже после завершения карьеры Овечкина еще долго будет зарабатывать на его личном бренде, так как для клуба Овечкин - это пока самая яркая глава в истории франшизы, и смазать ее концовку обменом куда-то, где он будет доигрывать, вряд ли хотелось бы и Алексу, и "Кэпс". При том, что и ситуация в данном случае совсем не такая, как, например, у Бурка и "Бостона" в 2000.
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продавец-пипец
Путриоттт???Пусть тогда в буббен-тим выступает за фантики !!!
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Olga.t
И в "Вашингтоне" патриот, и в путинтим патриот...
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Hlebushik09
Ну в сборную он по первому зову летел, если конечно не было серьёзных травм, так уж патриотом его можно назвать. В политику конечно он зря полез, создавая ПутинТим и сейчас ему это припоминают. Сейчас главное побить рекорд Гретцки и будет норм!!!
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