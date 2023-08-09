Кожевников об Овечкине: «Саша по своей натуре патриот, в том числе и «Вашингтона». Вряд ли он захочет уйти из-за омоложения состава»

Александр Кожевников считает, что Александр Овечкин не захочет уходить из «Вашингтона».

38-летний нападающий выступает за команду с 2005 года. В ее составе он стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.

Его контракт с «Кэпиталс» рассчитан еще на 3 сезона. Средняя зарплата – 9,5 миллиона долларов.

«Вряд ли захочет куда-то уйти из-за омоложения состава « ». У него контракт, и очень хороший контракт.

И Саша по своей натуре патриот. В том числе и патриот клуба. В жизни всё бывает, но такой поворот маловероятен», – сказал двукратный олимпийский чемпион.