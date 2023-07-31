Кузнецов о запросе на обмен из «Вашингтона»: «Я сам из прессы узнал. Это как в браке: ругаешься, туда-сюда, но любовь все равно остается»
Евгений Кузнецов ответил на вопрос о желании обмена из «Вашингтона».
– Пресса пишет, что ты запросил обмен из «Вашингтона». Это так?
– Это не совсем так.
Если честно, я сам из прессы узнал об этом. Мне постоянно скидывают фотки: то в другую команду, то туда. А я в принципе сам особо и не знаю.
Это, наверное, как в браке: ты постоянно ругаешься, туда-сюда, какие-то происходят моменты, но у тебя эта любовь все равно остается.
К сожалению, в хоккее так происходит, что ты зависим от них. Это бизнес, и то, что ты хочешь в принципе никому не важно. Они делают так, как нужно.
Но, надеюсь, все будет хорошо, и получится в хоккей поиграть еще немножко, – сказал нападающий Евгений Кузнецов.
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