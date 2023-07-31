Кузнецов о запросе на обмен из «Вашингтона»: «Я сам из прессы узнал. Это как в браке: ругаешься, туда-сюда, но любовь все равно остается»

Евгений Кузнецов ответил на вопрос о желании обмена из «Вашингтона».

– Пресса пишет, что ты запросил обмен из « ». Это так?

– Это не совсем так.

Если честно, я сам из прессы узнал об этом. Мне постоянно скидывают фотки: то в другую команду, то туда. А я в принципе сам особо и не знаю.

Это, наверное, как в браке: ты постоянно ругаешься, туда-сюда, какие-то происходят моменты, но у тебя эта любовь все равно остается.

К сожалению, в хоккее так происходит, что ты зависим от них. Это бизнес, и то, что ты хочешь в принципе никому не важно. Они делают так, как нужно.

Но, надеюсь, все будет хорошо, и получится в хоккей поиграть еще немножко, – сказал нападающий .