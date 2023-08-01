Кузнецов о возможном обмене из «Вашингтона»: «От меня ничего не зависит. Читал новости, 95% слухов – информация поверхностная»

Теги возможные переходы Вашингтон НХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

Евгений Кузнецов высказался о возможном обмене из «Вашингтона».

Ранее 31-летний форвард так высказался о том, что просил руководство клуба об обмене: «Это не совсем так. Если честно, я сам из прессы узнал об этом».

Контракт россиянина с «Кэпиталс» с кэпхитом 7,8 миллиона долларов рассчитан еще на 2 сезона. По данным CapFriendly, в нем есть пункт об ограничении на обмен – игрок составляет стоп-лист из 10 команд.

«Можно вникать в это и что-то читать каждый день. Сначала читал, а потом постарался абстрагироваться от этого. Есть агенты, они на связи с «Вашингтоном». Клуб всегда пытается улучшить состав. От меня ничего здесь не зависит.

Моя задача – тренироваться, хорошо провести сезон вне зависимости от того, где начну чемпионат. Доказывать команде.

Я некоторые новости читал. Наверное, 95% из этих слухов – информация поверхностная. Поэтому много читать не стоит», – сказал Кузнецов в эфире телеграм-канала «Хоккей на Кинопоиске».

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