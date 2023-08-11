Минское «Динамо» расторгло контракт с Шалагиным. 12 июля он был продлен на 2 года

Теги переходы Динамо Минск КХЛ Михаил Шалагин Хоккей

Форвард Михаил Шалагин покидает минское «Динамо».

Контракт с хоккеистом расторгнут по соглашению сторон.

В минувшем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Шалагин провел 10 матчей и набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «+1».

Также он выступал за солигорский «Шахтер» в чемпионате Беларуси, отметившись 29 (21+8) очками в 40 играх. 

Напомним, 23-летний нападающий продлил контракт с минским «Динамо» на 2 года 12 июля.

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