Минское «Динамо» расторгло контракт с Шалагиным. 12 июля он был продлен на 2 года

Форвард Михаил Шалагин покидает минское «Динамо».

Контракт с хоккеистом расторгнут по соглашению сторон.

В минувшем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Шалагин провел 10 матчей и набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «+1».

Также он выступал за солигорский «Шахтер» в чемпионате Беларуси, отметившись 29 (21+8) очками в 40 играх.

Напомним, 23-летний нападающий продлил контракт с минским « » на 2 года 12 июля.