Минское «Динамо» расторгло контракт с Шалагиным. 12 июля он был продлен на 2 года
Форвард Михаил Шалагин покидает минское «Динамо».
Контракт с хоккеистом расторгнут по соглашению сторон.
В минувшем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Шалагин провел 10 матчей и набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «+1».
Также он выступал за солигорский «Шахтер» в чемпионате Беларуси, отметившись 29 (21+8) очками в 40 играх.
Напомним, 23-летний нападающий продлил контракт с минским «Динамо» на 2 года 12 июля.
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