«Авангард» может подписать Спунера из минского «Динамо». Вскоре пройдут переговоры с Пилко
Райан Спунер может перейти в «Авангард».
31-летний нападающий является главным претендентом на роль первого центра в клубе, об этом сообщает журналист Михаил Зислис.
Отмечается, что завтра Алеша Пилко, представитель Райана Спунера, прилетает в Сочи, где должен провести переговоры с руководством «Авангарда».
В прошлом сезоне канадский хоккеист выступал за минское «Динамо» и набрал 47 (19+28) очков в 64 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
Всего в лиге Спунер провел 194 игры и записал на свой счет 162 (47+115) балла за результативность.
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