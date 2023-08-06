«Авангард» может подписать Спунера из минского «Динамо». Вскоре пройдут переговоры с Пилко

Теги Авангард возможные переходы Динамо Минск КХЛ Райан Спунер Алеша Пилко Хоккей

Райан Спунер может перейти в «Авангард».

31-летний нападающий является главным претендентом на роль первого центра в клубе, об этом сообщает журналист Михаил Зислис.

Отмечается, что завтра Алеша Пилко, представитель Райана Спунера, прилетает в Сочи, где должен провести переговоры с руководством «Авангарда».

В прошлом сезоне канадский хоккеист выступал за минское «Динамо» и набрал 47 (19+28) очков в 64 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

Всего в лиге Спунер провел 194 игры и записал на свой счет 162 (47+115) балла за результативность.

3 комментария

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А у него свадеб в ближайшем будущем не предвидится?
+9
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было бы совсем не плохо...
+8
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фамилия иностранная, паспорт канадский, почти очко за игру... берём!
+4
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