«Авангард» может подписать Спунера из минского «Динамо». Вскоре пройдут переговоры с Пилко

Райан Спунер может перейти в «Авангард».

31-летний нападающий является главным претендентом на роль первого центра в клубе, об этом сообщает журналист Михаил Зислис.

Отмечается, что завтра , представитель , прилетает в Сочи, где должен провести переговоры с руководством « ».

В прошлом сезоне канадский хоккеист выступал за минское « » и набрал 47 (19+28) очков в 64 матчах Фонбет чемпионата .

Всего в лиге Спунер провел 194 игры и записал на свой счет 162 (47+115) балла за результативность.