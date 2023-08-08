Квартальнов об удалениях в матче с «Металлургом»: «Где-то надо было ногами доработать, где-то усталость сказалась. Над этим надо поработать»

Дмитрий Квартальнов подвел итоги контрольного матча с «Металлургом» (6:3).

– Хорошее начало получилось. Ребята качественно провели старт, забили хорошие голы.

Из минусов: много удалений. Где-то надо было ногами доработать, где-то усталость сказалась, где-то потеря концентрации. Над этим надо поработать. Как и над другими компонентами. Это и понятно, ведь предсезонная подготовка продолжается.

Сейчас у парней будет немного времени для восстановления. Следующий матч с ЦСКА через 10 дней.

– С одной стороны много играли в меньшинстве, с другой – забросили в большинстве.

– Да, это есть. Неплохо сыграли. Стали приезжать ребята. Но еще раз скажу: не надо удаляться очень часто, оставляя команду втроем. За три игры два раза такое было. Это надо убирать. Это мы можем контролировать.

– За четыре дня три игры, считая матч сборной, где костяк – это динамовцы.

– Мы ротировали состав. Плюс Ник Меркли сегодня сыграл. Пока разгар предсезонной подготовки, – сказал главный тренер минского «Динамо».