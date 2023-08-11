Форвард «Детройта» Спронг обвиняется в нападении на гонщика «Индикара» в ночном клубе. У потерпевшего сколы зубов и сотрясение мозга
Форвард «Детройта» Дэниэл Спронг обвиняется в нападении на гонщика «Индикара».
Зак ДеМело утверждает, что инциденты с участием хоккеиста произошли в одном из ночных клубов Детройта во время Гран-при серии, проходившего в июне.
25-летний канадский пилот выложил в соцсеть описание столкновения со Спронгом и свои фото со следами нападения на шее и сколотыми зубами.
«Спронг схватил меня за шею и прижал к стене, после той потасовки мы разошлись. Когда я подумал, что ситуация исчерпана, Дэниэл вернулся и ударил меня кулаком по лицу.
Я все еще не закончил ходить к стоматологам, а также получил сотрясение мозга, с симптомами которого боролся несколько недель», – написал ДеМело в соцсети.
В сообщении гонщика нет намеков на то, что он будет предъявлять Спронгу уголовные обвинения. При этом ДеМело не исключает возможности обращения в суд.
«Я просто хотел привлечь внимание к этой ситуации, поскольку никто не имеет права так поступать. Особенно спортсмен калибра Дэниэла. Мы должны придерживаться самых высоких стандартов, и его поведение более чем разочаровывает. По юридическим причинам я не могу сказать больше в настоящее время», – сообщил ДеМело.
Спронг и «Детройт» никак не комментировали эти заявления. Ни одно обвинение на данный момент не рассматривалось судебными органами.
26-летний форвард перешел в «Ред Уингс» в межсезонье, подписав контракт на год и 2 миллиона долларов. В минувшем сезоне НХЛ он набрал 46 (21+25) очков в 66 играх за «Сиэтл», обновив личные рекорды результативности.
Фото: соцсеть Зака ДеМело.
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