Форвард «Детройта» Спронг обвиняется в нападении на гонщика «Индикара» в ночном клубе. У потерпевшего сколы зубов и сотрясение мозга

Теги происшествия Детройт Индикар НХЛ соцсети Дэниэл Спронг Гонки Хоккей

Форвард «Детройта» Дэниэл Спронг обвиняется в нападении на гонщика «Индикара».

Зак ДеМело утверждает, что инциденты с участием хоккеиста произошли в одном из ночных клубов Детройта во время Гран-при серии, проходившего в июне.

25-летний канадский пилот выложил в соцсеть описание столкновения со Спронгом и свои фото со следами нападения на шее и сколотыми зубами. 

«Спронг схватил меня за шею и прижал к стене, после той потасовки мы разошлись. Когда я подумал, что ситуация исчерпана, Дэниэл вернулся и ударил меня кулаком по лицу.

Я все еще не закончил ходить к стоматологам, а также получил сотрясение мозга, с симптомами которого боролся несколько недель», – написал ДеМело в соцсети. 

В сообщении гонщика нет намеков на то, что он будет предъявлять Спронгу уголовные обвинения. При этом ДеМело не исключает возможности обращения в суд. 

«Я просто хотел привлечь внимание к этой ситуации, поскольку никто не имеет права так поступать. Особенно спортсмен калибра Дэниэла. Мы должны придерживаться самых высоких стандартов, и его поведение более чем разочаровывает. По юридическим причинам я не могу сказать больше в настоящее время», – сообщил ДеМело. 

Спронг и «Детройт» никак не комментировали эти заявления. Ни одно обвинение на данный момент не рассматривалось судебными органами. 

26-летний форвард перешел в «Ред Уингс» в межсезонье, подписав контракт на год и 2 миллиона долларов. В минувшем сезоне НХЛ он набрал 46 (21+25) очков в 66 играх за «Сиэтл», обновив личные рекорды результативности. 

Фото: соцсеть Зака ДеМело. 

 

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14 комментариев

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Radik_2.0
ждём первого голландского хоккеиста в КХЛ
+9
-2
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цэсемьэр
вот и ещё один неадекват с перспективой на получение гражданства для подписания контракта в КХЛ нарисовался
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-3
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LOsP06GH
Ответ цэсемьэр
вот и ещё один неадекват с перспективой на получение гражданства для подписания контракта в КХЛ нарисовался
Да милости просим! Перевоспитать не проблема, у нас ручонками то сильно не помашет, ребята быстро на место поставят!
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Дмитрий Никотин
подрались два мужика, тот который проиграл, решил бабла срубить. Совсем мужиков мало становится
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Pitts
наш peace-duke :)
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Einfach Safari
Ответ Radik_2.0
ждём первого голландского хоккеиста в КХЛ
в идеале в спартак) промес на хоккей будет к земляку ходить, а спронг на открытие-арену
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Юрий Богданов
Здоровый отдых
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Михаил1970
Спронгу повезло, что в том заведении тов. Пак кофе не пил в это время.
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Евгений Мешков
хана карьере
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Why always me?!
А вот почему Спронг набросился ДеМело тактично умолчит. Скорее всего сам же его и спровоцировал, но жертвой сейчас выгоднее быть.
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Misson
Так в июне Спронг еще не был хоккеистом Детройта. Детройт его подписал только 1 июля в день открытия летнего рынка.
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Павел павел
Краш-тест гонщик не прошел))))
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Евгений Мешков
Ответ цэсемьэр
вот и ещё один неадекват с перспективой на получение гражданства для подписания контракта в КХЛ нарисовался
почему неадекват? может тот сам виноват, и он его проучил, как полагается .
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Ko Vi
Ответ Дмитрий Никотин
подрались два мужика, тот который проиграл, решил бабла срубить. Совсем мужиков мало становится
интересно, что бы ты сказал, если бы тебя отоварил условный Саня Емельяненко по синей лавочке, вызвал бы его на честный бой?
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