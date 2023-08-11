Форвард «Детройта» Спронг обвиняется в нападении на гонщика «Индикара» в ночном клубе. У потерпевшего сколы зубов и сотрясение мозга

Форвард «Детройта» Дэниэл Спронг обвиняется в нападении на гонщика «Индикара».

Зак ДеМело утверждает, что инциденты с участием хоккеиста произошли в одном из ночных клубов во время Гран-при серии, проходившего в июне.

25-летний канадский пилот выложил в соцсеть описание столкновения со и свои фото со следами нападения на шее и сколотыми зубами.

«Спронг схватил меня за шею и прижал к стене, после той потасовки мы разошлись. Когда я подумал, что ситуация исчерпана, Дэниэл вернулся и ударил меня кулаком по лицу.

Я все еще не закончил ходить к стоматологам, а также получил сотрясение мозга, с симптомами которого боролся несколько недель», – написал ДеМело в соцсети.

В сообщении гонщика нет намеков на то, что он будет предъявлять Спронгу уголовные обвинения. При этом ДеМело не исключает возможности обращения в суд.

«Я просто хотел привлечь внимание к этой ситуации, поскольку никто не имеет права так поступать. Особенно спортсмен калибра Дэниэла. Мы должны придерживаться самых высоких стандартов, и его поведение более чем разочаровывает. По юридическим причинам я не могу сказать больше в настоящее время», – сообщил ДеМело.

Спронг и «Детройт» никак не комментировали эти заявления. Ни одно обвинение на данный момент не рассматривалось судебными органами.

26-летний форвард перешел в «Ред Уингс» в межсезонье, подписав контракт на год и 2 миллиона долларов. В минувшем сезоне он набрал 46 (21+25) очков в 66 играх за «Сиэтл», обновив личные рекорды результативности.

Фото: соцсеть Зака ДеМело.