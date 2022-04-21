Водитель ледового комбайна подал в суд на «Детройт». Он был уволен за мочеиспускание в канализационный сток

Бывший водитель ледового комбайна Эл Соботка подал иск против .

Соботка был уволен 17 февраля. Он работал в клубе с 1971 года.

В иске сообщается, что причиной увольнения водителя стало мочеиспускание в канализационный сток.

Адвокаты Соботки заявляют, что права их клиента были нарушены в соответствии с законом о гражданских правах Эллиота-Ларсена, утверждая, что водитель подвергся дискриминации на основании своего возраста (68 лет) и инвалидности. Они требуют компенсацию ущерба.

В иске указано, что у Соботки диагностировали доброкачественную гипертрофию предстательной железы, которая вызывает частые и неконтролируемые позывы к мочеиспусканию.

2 февраля он завез одну из ледозаливочных машин в гараж на Little Caesars Arena после того, как очистил лед на главной арене. Согласно иску, он испытал неконтролируемые позывы к мочеиспусканию. Ближайшая уборная находилась в 60-70 футах (18-21 метрах), поэтому Соботка использовал один из водостоков, ведущих в канализацию, предназначенный для отвода льда из машин.

Отмечается, что эта зона закрыта для болельщиков и доступ к ней имеют только сотрудники мужского пола из ледовой команды. Соботка производил мочеиспускание между двумя ледозаливочными машинами, когда его увидел другой сотрудник. Через два дня Соботку вызвали на встречу с его начальником и представителем отдела кадров. Его отстранили на неделю, после чего уволили.

Адвокат Дебора Гордон сообщила, что руководство знало о болезни Соботки.

«Я был в шоке. Я не знал, что сказать. Мое сердце было разбито», – сказал Соботка в интервью WDIV-TV, отвечая на вопрос о своем увольнении.

Он работал в организации с 17 лет.