Бобби Райан был задержан пьяным в аэропорту Нэшвилла за воровство. Он лечился от алкоголизма в 2019 году

Экс-форвард сборной США Бобби Райан был задержан в аэропорту Нэшвилла.

Сообщается, что хоккеист зашел в один из магазинов и покинул его, не заплатив за товар.

Затем 35-летний игрок отправился в бар, а украденные вещи по дороге оставил на прилавке другой торговой точки.

При задержании Райан не подчинялся сотрудникам полиции. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, не мог самостоятельно стоять на ногах, не понимал, где находится, и не смог назвать дату и время.

Магазин отказался от обвинений против Райана, однако он был взят под стражу за нахождение в нетрезвом виде в общественном месте.

В ноябре 2019 года хоккеист приостановил карьеру в НХЛ для прохождения программы по лечению от алкогольной зависимости.

В феврале 2020 года он вернулся на лед, а в сентябре получил приз за верность хоккею.

В он играл за «Оттаву», и . В 2010 году нападающий в составе сборной США стал серебряным призером Олимпиады.