Евгений Свечников подписал контракт с «Ак Барсом» по схеме «1+1» (Metaratings)

Теги Ак Барс возможные переходы Сан-Хосе НХЛ КХЛ Евгений Свечников Хоккей

Нападающий Евгений Свечников прибыл в Казань и подписал контракт с «Ак Барсом».

Как сообщает Metaratings, соглашение подписано по схеме «1+1».

В ближайшее время клуб объявит о контракте официально.

Ранее сообщалось, что в первый год зарплата нападающего составит 40 млн рублей, во второй – около 45 млн.

В минувшем сезоне Свечников выступал в НХЛ за «Сан-Хосе». Он набрал 14 (8+6) очков в 59 матчах регулярного чемпионата. Ранее стало известно, что «Сан-Хосе» не сделал российскому нападающему квалификационное предложение. Хоккеист вышел на рынок свободных агентов.

Нападающий уже играл за «Ак Барс» в Фонбет Чемпионате КХЛ в сезоне-2013/14.

Генменеджер «Ак Барса» анонсировал подписание Евгения Свечникова: «Контракт – на несколько лет»

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4 комментария

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Дима Миронов
как Хаванов один сезон в ак барсе второй в барсе третий на выход?
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Александр Филиппов
1+1 это оба Свечникова получается 🤔😁
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Jarome
На несколько лет… по КХЛовским меркам.
На 5 лет это типо типо контракта Кови с Нью-Джерси.
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Антон Ермазов
Ответ Дима Миронов
как Хаванов один сезон в ак барсе второй в барсе третий на выход?
Ну он был вообще нулевый
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