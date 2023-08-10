Евгений Свечников подписал контракт с «Ак Барсом» по схеме «1+1» (Metaratings)

Нападающий Евгений Свечников прибыл в Казань и подписал контракт с «Ак Барсом».

Как сообщает Metaratings, соглашение подписано по схеме «1+1».

В ближайшее время клуб объявит о контракте официально.

Ранее сообщалось, что в первый год зарплата нападающего составит 40 млн рублей, во второй – около 45 млн.

В минувшем сезоне Свечников выступал в за « ». Он набрал 14 (8+6) очков в 59 матчах регулярного чемпионата. Ранее стало известно, что «Сан-Хосе» не сделал российскому нападающему квалификационное предложение. Хоккеист вышел на рынок свободных агентов.

Нападающий уже играл за «Ак Барс» в Фонбет Чемпионате КХЛ в сезоне-2013/14.

Генменеджер «Ак Барса» анонсировал подписание Евгения Свечникова: «Контракт – на несколько лет»