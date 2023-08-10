Генменеджер «Ак Барса» анонсировал подписание Евгения Свечникова: «Контракт – на несколько лет»

Генменеджер «Ак Барса» подтвердил, что Евгений Свечников скоро станет игроком клуба.

Сообщалось, что экс-форвард «Сан-Хосе» заработает за два года в Казани около 85 млн рублей.

«Да, он наш воспитанник. Сейчас до конца доведем, думаю, он в ближайшее время прилетит сюда уже. Все услышите и увидите в ближайшее время.

Думаю, [контракт] на несколько лет», – сказал Марат Валиуллин.