Генменеджер «Ак Барса» анонсировал подписание Евгения Свечникова: «Контракт – на несколько лет»

Теги Ак Барс возможные переходы Марат Валиуллин КХЛ Евгений Свечников Хоккей

Генменеджер «Ак Барса» подтвердил, что Евгений Свечников скоро станет игроком клуба.

Сообщалось, что экс-форвард «Сан-Хосе» заработает за два года в Казани около 85 млн рублей.

«Да, он наш воспитанник. Сейчас до конца доведем, думаю, он в ближайшее время прилетит сюда уже. Все услышите и увидите в ближайшее время.

Думаю, [контракт] на несколько лет», – сказал Марат Валиуллин.

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6 комментариев

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КИЗАРАЙД prod
Ответ Антон Круть
Да насыпят бонусами при необходимости 10 млн зп + бонус 60 за первый гол
так бонусы тоже входят в потолок, не?
+3
-1
+2
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Антон Круть
Ответ Александр Базилий
А как там с потолком?
Да насыпят бонусами при необходимости
10 млн зп + бонус 60 за первый гол
+4
-3
+1
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Александр Базилий
А как там с потолком?
+2
-2
0
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лошадка в плаще
Еще одна легенда НХЛ вернулась в колхозную гавань.
0
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ivan555navi
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Ответ КИЗАРАЙД prod
так бонусы тоже входят в потолок, не?
10% входят в этом сезоне
0
0
0
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ivan555navi
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ лошадка в плаще
Еще одна легенда НХЛ вернулась в колхозную гавань.
вырвался из нигopского лгбтшного гетто в белую гавань
0
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