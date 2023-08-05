Евгений Свечников и «Ак Барс» подпишут контракт на 2 сезона. В 1-й год форвард получит 40 млн рублей, во 2-й – около 45 млн («Бизнес Online»)
Евгений Свечников заработает около 85 млн рублей в «Ак Барсе».
Как сообщает «Бизнес Online», 26-летний нападающий подпишет соглашение с клубом сроком на 2 сезона.
В первый год контракта его зарплата составит 40 млн рублей, во второй – около 45 млн.
В минувшем сезоне Свечников выступал в НХЛ за «Сан-Хосе». Он набрал 14 (8+6) очков в 59 матчах регулярного чемпионата.
Ранее стало известно, что «Сан-Хосе» не сделал российскому нападающему квалификационное предложение. Хоккеист вышел на рынок свободных агентов.
Нападающий уже играл за «Ак Барс» в Фонбет Чемпионате КХЛ в сезоне-2013/14.
И не очень понятно кого Свечников выдавить из состава. Из тех центров которые есть, вряд ли кто уступает.