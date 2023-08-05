Евгений Свечников и «Ак Барс» подпишут контракт на 2 сезона. В 1-й год форвард получит 40 млн рублей, во 2-й – около 45 млн («Бизнес Online»)

Теги Ак Барс возможные переходы Сан-Хосе НХЛ КХЛ Евгений Свечников Хоккей

Евгений Свечников заработает около 85 млн рублей в «Ак Барсе».

Как сообщает «Бизнес Online», 26-летний нападающий подпишет соглашение с клубом сроком на 2 сезона.

В первый год контракта его зарплата составит 40 млн рублей, во второй – около 45 млн. 

В минувшем сезоне Свечников выступал в НХЛ за «Сан-Хосе». Он набрал 14 (8+6) очков в 59 матчах регулярного чемпионата.

Ранее стало известно, что «Сан-Хосе» не сделал российскому нападающему квалификационное предложение. Хоккеист вышел на рынок свободных агентов.

Нападающий уже играл за «Ак Барс» в Фонбет Чемпионате КХЛ в сезоне-2013/14.

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13 комментариев

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Ответ fedyuk
Не пойму ажиотажа вокруг этой деревяшки. И не очень понятно кого Свечников выдавить из состава. Из тех центров которые есть, вряд ли кто уступает.
А причём тут центры?
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Очень переплатили. Жду комментариев Гонзо, о том как бедный Ак Барс играет против столичных толстосумов.
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Ответ Richman95
Доказательства в студию!
Ты в студии или в суде ?) Да я против барсов ничего против не имею , просто состав уж очень уже крутой...и платёжка резиновая будто бы . Все это похоже на ска
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Ответ Антон Некрасов
Ты в студии или в суде ?) Да я против барсов ничего против не имею , просто состав уж очень уже крутой...и платёжка резиновая будто бы . Все это похоже на ска
Они укладываются в потолок , у них запас 40-50 млн
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Даром не нужен
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Переплатили раза в три.
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Не пойму ажиотажа вокруг этой деревяшки.
И не очень понятно кого Свечников выдавить из состава. Из тех центров которые есть, вряд ли кто уступает.
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Получается,Марушева скорее всего обменяют
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Ответ Антон Некрасов
Ак барс, такие же читеры , как ска
Доказательства в студию!
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Ответ Серый
Если будто, надо креститься. Платежка Ак Барса более чем на 300 лямов меньше, чем у ротеновской игрушки.
Ну без тебя разберусь , что мне делать это во первых . Во вторых я ничего не утверждал , в третьих рад если у ак барса все в порядке в отличие
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