Евгений Свечников заработает около 85 млн рублей в «Ак Барсе».

Как сообщает «Бизнес Online», 26-летний нападающий подпишет соглашение с клубом сроком на 2 сезона.

В первый год контракта его зарплата составит 40 млн рублей, во второй – около 45 млн.

В минувшем сезоне выступал в за « ». Он набрал 14 (8+6) очков в 59 матчах регулярного чемпионата.

Ранее стало известно, что «Сан-Хосе» не сделал российскому нападающему квалификационное предложение. Хоккеист вышел на рынок свободных агентов.

Нападающий уже играл за « » в Фонбет Чемпионате КХЛ в сезоне-2013/14.