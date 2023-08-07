Евгений Свечников хотел поиграть за «Каролину» с братом Андреем, но согласился перейти в «Ак Барс», не дождавшись предложений от «Харрикейнс»

Евгений Свечников хотел поиграть со своим братом Андреем в одной команде НХЛ.

Ранее стало известно, что 26-летний нападающий вернется в КХЛ и подпишет соглашение с « » сроком на 2 сезона.

Как сообщает «Бизнес Online», очень хотел попасть в «Каролину», где его играет младший брат . Они очень близки и всегда мечтали сыграть за одну команду. Однако «Харрикейнс» так и не сделали предложения экс-игроку «Сан-Хосе».

Не дождавшись приглашения от «Каролины», Свечников согласился перейти в «Ак Барс». Стороны уже обо всем договорились, осталось лишь отправить контракт в КХЛ и официально объявить о подписании.

Сообщалось, что в первый год контракта зарплата нападающего составит 40 млн рублей, во второй – около 45 млн. Евгений уже играл за «Ак Барс» в Фонбет Чемпионате КХЛ в сезоне-2013/14.