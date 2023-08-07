Евгений Свечников хотел поиграть за «Каролину» с братом Андреем, но согласился перейти в «Ак Барс», не дождавшись предложений от «Харрикейнс»

Теги Ак Барс Каролина НХЛ КХЛ Евгений Свечников Андрей Свечников Хоккей

Евгений Свечников хотел поиграть со своим братом Андреем в одной команде НХЛ.

Ранее стало известно, что 26-летний нападающий вернется в КХЛ и подпишет соглашение с «Ак Барсом» сроком на 2 сезона.

Как сообщает «Бизнес Online», Евгений очень хотел попасть в «Каролину», где его играет младший брат Андрей. Они очень близки и всегда мечтали сыграть за одну команду. Однако «Харрикейнс» так и не сделали предложения экс-игроку «Сан-Хосе». 

Не дождавшись приглашения от «Каролины», Свечников согласился перейти в «Ак Барс». Стороны уже обо всем договорились, осталось лишь отправить контракт в КХЛ и официально объявить о подписании.

Сообщалось, что в первый год контракта зарплата нападающего составит 40 млн рублей, во второй – около 45 млн. Евгений уже играл за «Ак Барс» в Фонбет Чемпионате КХЛ в сезоне-2013/14.

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5 комментариев

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С детства за АкБарс.:)))) Хотя совсем не понимаю казанцев, зачем им это полено?
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Женя конечно на уровне КХЛ топ нападающий, только вот куда всех уместить то? Тем более надо защиту усиливать, а не нападение, где и так три бешеных звена.

Вообщем странно, скорее всего будут обмены - надеюсь что это будет Щипачев

А так реально непонятно куда его ставить?

Радулов Сафонов Жафяров
Щипачев Яшкин Кагарлицкий
Петров Семёнов Свеч?
Лукоянов Галимов Дыняк

Марушев, Быков ротация. Плюс по Воронкову надо держать в голове, что ему нужно резерв, если вернётся.
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Хотел позапускать спутники на Луну с Маском, но не дождался предложений и пошёл курьером в ЯндексМаркет.
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Сомнительное усиление.
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Ответ Максим Седов
С детства за АкБарс.:)))) Хотя совсем не понимаю казанцев, зачем им это полено?
Ну поленом сложно назвать, всё таки есть больше 100 матчей в главной лиге мира. Это уже опыт больше чем у 99% КХЛ.

В целом для КХЛ крайне добротный игрок
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