Евгений Свечников хотел поиграть за «Каролину» с братом Андреем, но согласился перейти в «Ак Барс», не дождавшись предложений от «Харрикейнс»
Евгений Свечников хотел поиграть со своим братом Андреем в одной команде НХЛ.
Ранее стало известно, что 26-летний нападающий вернется в КХЛ и подпишет соглашение с «Ак Барсом» сроком на 2 сезона.
Как сообщает «Бизнес Online», Евгений очень хотел попасть в «Каролину», где его играет младший брат Андрей. Они очень близки и всегда мечтали сыграть за одну команду. Однако «Харрикейнс» так и не сделали предложения экс-игроку «Сан-Хосе».
Не дождавшись приглашения от «Каролины», Свечников согласился перейти в «Ак Барс». Стороны уже обо всем договорились, осталось лишь отправить контракт в КХЛ и официально объявить о подписании.
Сообщалось, что в первый год контракта зарплата нападающего составит 40 млн рублей, во второй – около 45 млн. Евгений уже играл за «Ак Барс» в Фонбет Чемпионате КХЛ в сезоне-2013/14.
Вообщем странно, скорее всего будут обмены - надеюсь что это будет Щипачев
А так реально непонятно куда его ставить?
Радулов Сафонов Жафяров
Щипачев Яшкин Кагарлицкий
Петров Семёнов Свеч?
Лукоянов Галимов Дыняк
Марушев, Быков ротация. Плюс по Воронкову надо держать в голове, что ему нужно резерв, если вернётся.
В целом для КХЛ крайне добротный игрок