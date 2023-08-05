Евгений Свечников отверг два предложения из НХЛ. Он подпишет контракт с «Ак Барсом» (Sport24)
Евгений Свечников отверг два предложения из НХЛ.
Об этом сообщает Sport24.
26-летний нападающий подпишет соглашение с «Ак Барсом» сроком на 2 сезона.
Ранее появилась информация о том, что в первый год контракта его зарплата составит 40 млн рублей, во второй – около 45 млн.
В минувшем сезоне Свечников выступал в НХЛ за «Сан-Хосе». Он набрал 14 (8+6) очков в 59 матчах регулярного чемпионата.
Ранее стало известно, что «Сан-Хосе» не сделал российскому нападающему квалификационное предложение. Хоккеист вышел на рынок свободных агентов.
Нападающий уже играл за «Ак Барс» в Фонбет Чемпионате КХЛ в сезоне-2013/14.
По защитнику думаю искали, да не нашли. Появится интересный вариант, «обменяют» кого-нибудь из форвардов. Плюс непонятно кто как себя еще проявит и будет ли соответствовать цене/качеству.
Играть я думаю будет в 3 звене с Галиевым и Семеновым. Вырисовывается такой нехилый топ 9. Либо же если у кого-то из номинального топ-6 не пойдет, то есть варианты ротации. Сезон длинный, травмы тоже никто не отменял.