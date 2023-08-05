Евгений Свечников отверг два предложения из НХЛ. Он подпишет контракт с «Ак Барсом» (Sport24)

Теги Ак Барс возможные переходы Сан-Хосе НХЛ КХЛ Евгений Свечников Хоккей

Евгений Свечников отверг два предложения из НХЛ.

Об этом сообщает Sport24.

26-летний нападающий подпишет соглашение с «Ак Барсом» сроком на 2 сезона.

Ранее появилась информация о том, что в первый год контракта его зарплата составит 40 млн рублей, во второй – около 45 млн. 

В минувшем сезоне Свечников выступал в НХЛ за «Сан-Хосе». Он набрал 14 (8+6) очков в 59 матчах регулярного чемпионата.

Ранее стало известно, что «Сан-Хосе» не сделал российскому нападающему квалификационное предложение. Хоккеист вышел на рынок свободных агентов.

Нападающий уже играл за «Ак Барс» в Фонбет Чемпионате КХЛ в сезоне-2013/14.

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5 комментариев

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Ответ Rudenzik
Ак Барсу бы защитника взять, в атаке проблем нет, да и в каком звене будет Свечников играть, в 4? И что по потолку?
Как раз 40 млн свободных под потолком.
По защитнику думаю искали, да не нашли. Появится интересный вариант, «обменяют» кого-нибудь из форвардов. Плюс непонятно кто как себя еще проявит и будет ли соответствовать цене/качеству.
Играть я думаю будет в 3 звене с Галиевым и Семеновым. Вырисовывается такой нехилый топ 9. Либо же если у кого-то из номинального топ-6 не пойдет, то есть варианты ротации. Сезон длинный, травмы тоже никто не отменял.
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Ак Барсу бы защитника взять, в атаке проблем нет, да и в каком звене будет Свечников играть, в 4? И что по потолку?
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Ответ Антон Ермазов
Как раз 40 млн свободных под потолком. По защитнику думаю искали, да не нашли. Появится интересный вариант, «обменяют» кого-нибудь из форвардов. Плюс непонятно кто как себя еще проявит и будет ли соответствовать цене/качеству. Играть я думаю будет в 3 звене с Галиевым и Семеновым. Вырисовывается такой нехилый топ 9. Либо же если у кого-то из номинального топ-6 не пойдет, то есть варианты ротации. Сезон длинный, травмы тоже никто не отменял.
Да топ 9 шикарный, но существует жёсткий дисбаланс в составе, нужны нападающие, умеющие играть в обороне и в меньшинстве и такое количество ярких нападающих не очень хорошо. Посмотреть на линию защиты, то она явно не дотягивает, не хватает атакующих защитников, не играть же с Лямкиными и Лучевниками
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