Евгений Свечников отверг два предложения из НХЛ. Он подпишет контракт с «Ак Барсом» (Sport24)

Евгений Свечников отверг два предложения из НХЛ.

Об этом сообщает Sport24.

26-летний нападающий подпишет соглашение с «Ак Барсом» сроком на 2 сезона.

Ранее появилась информация о том, что в первый год контракта его зарплата составит 40 млн рублей, во второй – около 45 млн.

В минувшем сезоне Свечников выступал в НХЛ за «Сан-Хосе». Он набрал 14 (8+6) очков в 59 матчах регулярного чемпионата.

Ранее стало известно, что «Сан-Хосе» не сделал российскому нападающему квалификационное предложение. Хоккеист вышел на рынок свободных агентов.

Нападающий уже играл за «Ак Барс» в Фонбет Чемпионате КХЛ в сезоне-2013/14.