Евгений Свечников подпишет контракт с «Ак Барсом» («СЭ»)

Теги Ак Барс возможные переходы Сан-Хосе НХЛ КХЛ Евгений Свечников Спорт-Экспресс Хоккей

Нападающий Евгений Свечников подпишет контракт с «Ак Барсом».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Свечников выступал в НХЛ за «Сан-Хосе». Он набрал 14 (8+6) очков в 59 матчах регулярного чемпионата.

Ранее стало известно, что «Сан-Хосе» не сделал российскому нападающему квалификационное предложение. Хоккеист вышел на рынок свободных агентов.

Нападающий уже играл за «Ак Барс» в Фонбет Чемпионате КХЛ в сезоне-2013/14.

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14 комментариев

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бешеный состав у Ак Барса
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не знаю стоит ли радоваться. Пожелаем Евгению перезапустить карьеру в Казани на новом уровне
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Деньги за него спорные
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Не нужен ни кому оказался.Мечта растаяла, таких в мире до фига и еще моложе, поэтому оказался не воостребованным.
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Ответ Mister Shmidt
не знаю стоит ли радоваться. Пожелаем Евгению перезапустить карьеру в Казани на новом уровне
Согласна с Вами
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🔥🔥🔥
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хорошая новость!
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Ну если для нижних звеньев, то это должно быть топово
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сдался парень, жаль
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Побросало изрядно за еду практически, может действительно хватит.
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Ответ marshal .masha
Да видели мы сегодня этот состав с Ладой) Впереди плюшевые денежные мешки и в защите дырка.
Сейчас бы по второму матчу в предсезонке выводы делать
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Ответ Niyaz niyaz
90 млн ему дают,что с потолком будем делать?
😂
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