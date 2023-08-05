Евгений Свечников подпишет контракт с «Ак Барсом» («СЭ»)

Нападающий Евгений Свечников подпишет контракт с «Ак Барсом».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне выступал в за « ». Он набрал 14 (8+6) очков в 59 матчах регулярного чемпионата.

Ранее стало известно, что «Сан-Хосе» не сделал российскому нападающему квалификационное предложение. Хоккеист вышел на рынок свободных агентов.

Нападающий уже играл за « » в Фонбет Чемпионате КХЛ в сезоне-2013/14.