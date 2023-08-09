Фетисов о том, что Украина предложит запретить въезд спортсменам из России: «В мире много чего происходит, в Африке 25 конфликтов. На это Верховной раде тоже надо обратить внимание, наверное»

Вячеслав Фетисов высказался касательно конфликтов в Африке.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею отреагировал на информацию о том, что Верховная рада Украины намерена обратиться к лидерам и парламентам иностранных государств с предложением запретить въезд на их территории российским спортсменам.

– Реально ли вообще такое развитие событий, как запрет въезда для россиян на территории иностранных государств?

– Нет, никакого правового обоснования все это не имеет, во-первых, а во-вторых, много чего происходит сейчас в мире, в той же Африке, там 25 конфликтов, на всякий случай, насколько я понимаю, всяких разных. Ну, наверное, тоже надо как-то Верховной раде обратить на это внимание.

Будет интересна реакция государств, а самое главное – международного олимпийского комитета, – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Украина обратится к лидерам и парламентам иностранных государств с предложением запретить въезд на их территории российским спортсменам