Фетисов о том, что Украина предложит запретить въезд спортсменам из России: «В мире много чего происходит, в Африке 25 конфликтов. На это Верховной раде тоже надо обратить внимание, наверное»

Теги Вячеслав Фетисов МОК Государственная дума олимпийский хоккейный турнир Париж-2024 Политика Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался касательно конфликтов в Африке.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею отреагировал на информацию о том, что Верховная рада Украины намерена обратиться к лидерам и парламентам иностранных государств с предложением запретить въезд на их территории российским спортсменам.

– Реально ли вообще такое развитие событий, как запрет въезда для россиян на территории иностранных государств?

– Нет, никакого правового обоснования все это не имеет, во-первых, а во-вторых, много чего происходит сейчас в мире, в той же Африке, там 25 конфликтов, на всякий случай, насколько я понимаю, всяких разных. Ну, наверное, тоже надо как-то Верховной раде обратить на это внимание.

Будет интересна реакция государств, а самое главное – международного олимпийского комитета, – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Украина обратится к лидерам и парламентам иностранных государств с предложением запретить въезд на их территории российским спортсменам

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11 комментариев

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emsnv
Ну само собой. Зачем им обращать внимание на то что у них дома война
+6
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Hola Hola
Не, к Раде никаких вопросов нет в этом случае. С чего им за африканские конфликты переживать? Они с нами воюют, и делают это на всех "фронтах". А вот к международным федерациям вопросы имеются.
+4
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Demon69
Фетисов давно уже противен..возможно есть и конфликты в африке.Одно племя съело чувака из другого-конфликт..Вячеслав это страшная война по сути братских народов,В котором используются,все виды вооружений ,кроме ядерного..Попривыкли к войне, конфликт стал?ну...ну...
+4
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+3
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Jeff Lebowski
Ответ Veld
отвратительно смотреть, как люди прикидываются тупыми. если он и правда тупой - то тоже так себе картина
Вы хотели сказать: "Ещё более тупыми".
+3
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+2
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Veld
отвратительно смотреть, как люди прикидываются тупыми. если он и правда тупой - то тоже так себе картина
+2
-1
+1
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Максим Седов
Избранные украинцы в Европе тоже никому не нужны.
Они так не думают.
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Дмитрий_22
Хорошо бы, чтобы международнрые организации повели себя правильно и закрыли участие спортсменов из России вот тогда будет интересно этих деятелей от спорта читать.
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