Фетисов посетил Арзамас и подписал клюшки главе города. Их передадут в музей и местной команде

Теги Вячеслав Фетисов фото КХЛ Политика Хоккей

Вячеслав Фетисов оставил автограф на клюшках в ходе посещения Арзамаса.

«Спонтанная и приятная встреча! Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион, известный хоккеист и тренер, приехал познакомиться с Арзамасом.

А нам на память о встрече остались клюшки с автографом спортсмена.

Подписывали прямо на площади патриарха Сергия Страгородского – с колес, как говорится.

Одна отправится в наш музей спортивной славы, который базируется на стадионе «Знамя», вторая по моей просьбе будет передана арзамасской хоккейной команде», – написал глава города Александр Щелоков.

Фото: телеграм-канал Александра Щелокова

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