Депутат Вольфсон: «У меня с хоккеем особые отношения – на льду с пяти лет. Хотели быть похожи на Харламова, Фетисова, Третьяка. Сегодня нужно воспитывать новых звезд»

Депутат Госдумы Илья Вольфсон высказался о хоккейных кумирах.

Депутат и бывший нападающим сборной России Павел Дацюк посетили тренировку нового детского хоккейного клуба «Стрела» в Казани.

«У меня с хоккеем особые отношения – с пяти лет я на льду. Мы тренировались в ужасных условиях, все на чистом энтузиазме и любви к игре.

Мы хотели быть похожими на наших кумиров – Харламова, Фетисова, Третьяка. Сегодня нужно думать о будущем нашего спорта, воспитывать новых звезд.

Не у всех есть возможность попасть в спортшколу и заниматься с профессиональным тренером.

Мы частенько играем на дворовых площадках и встречаем там настоящих самородков.

Поэтому появилась идея создать «Стрелу» – для таких вот талантливых ребят. Пусть она станет их шансом «выстрелить» в Высшую лигу», – сказал депутат Госдумы Илья Вольфсон.