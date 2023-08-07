Депутат Вольфсон: «У меня с хоккеем особые отношения – на льду с пяти лет. Хотели быть похожи на Харламова, Фетисова, Третьяка. Сегодня нужно воспитывать новых звезд»

Теги Сборная России по хоккею Владислав Третьяк Вячеслав Фетисов Павел Дацюк Валерий Харламов КХЛ Политика Хоккей

Депутат Госдумы Илья Вольфсон высказался о хоккейных кумирах.

Депутат и бывший нападающим сборной России Павел Дацюк посетили тренировку нового детского хоккейного клуба «Стрела» в Казани.

«У меня с хоккеем особые отношения – с пяти лет я на льду. Мы тренировались в ужасных условиях, все на чистом энтузиазме и любви к игре.

Мы хотели быть похожими на наших кумиров – Харламова, Фетисова, Третьяка. Сегодня нужно думать о будущем нашего спорта, воспитывать новых звезд.

Не у всех есть возможность попасть в спортшколу и заниматься с профессиональным тренером.

Мы частенько играем на дворовых площадках и встречаем там настоящих самородков.

Поэтому появилась идея создать «Стрелу» – для таких вот талантливых ребят. Пусть она станет их шансом «выстрелить» в Высшую лигу», – сказал депутат Госдумы Илья Вольфсон.

1 комментарий

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