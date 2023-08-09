Фетисов о том, что Украина предложит мировым лидерам запретить въезд спортсменам из России: «Они не совсем разбираются, наверное. Государству запрещено вмешиваться в дела олимпийского движения»
Вячеслав Фетисов отметил, что государствам запрещено вмешиваться в дела олимпийского движения.
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею прокомментировал информацию о том, что Верховная рада Украины намерена обратиться к лидерам и парламентам иностранных государств с предложением запретить въезд на их территории российским спортсменам.
«Они, наверное, не совсем разбираются. Вообще запрещено в олимпийском движении вмешиваться государству во всех их дела, в международные федерации.
Если они не понимают, что они предлагают, то, наверное, сейчас можно все, что угодно предлагать.
Одно из главных условий мирового спорта – это невмешательство государства в работу общественных организаций. Будет интересно, какая будет реакция», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Украина обратится к лидерам и парламентам иностранных государств с предложением запретить въезд на их территории российским спортсменам
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