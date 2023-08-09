Фетисов о том, что Украина предложит мировым лидерам запретить въезд спортсменам из России: «Они не совсем разбираются, наверное. Государству запрещено вмешиваться в дела олимпийского движения»

Теги Вячеслав Фетисов МОК Государственная дума олимпийский хоккейный турнир Париж-2024 Политика Хоккей

Вячеслав Фетисов отметил, что государствам запрещено вмешиваться в дела олимпийского движения.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею прокомментировал информацию о том, что Верховная рада Украины намерена обратиться к лидерам и парламентам иностранных государств с предложением запретить въезд на их территории российским спортсменам.

«Они, наверное, не совсем разбираются. Вообще запрещено в олимпийском движении вмешиваться государству во всех их дела, в международные федерации.

Если они не понимают, что они предлагают, то, наверное, сейчас можно все,  что угодно предлагать.

Одно из главных условий мирового спорта – это невмешательство государства в работу общественных организаций. Будет интересно, какая будет реакция», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Украина обратится к лидерам и парламентам иностранных государств с предложением запретить въезд на их территории российским спортсменам

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16 комментариев

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Bartez1986
ещё раз напишу. трите комментарий во второй раз. Фетисов стал очень жалок
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shahmur
просто визу не дадут и скажут мы спорт не лезем
+9
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atelos
Ответ Bartez1986
ещё раз напишу. трите комментарий во второй раз. Фетисов стал очень жалок
Что не так он сказал? В чем жалость?
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Хаскерс
Фетисов молодчик! Такие корочки кладет - камеди клаб отдыхает.
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лошадка в плаще
Опа на,а кто ввелл фануйди ребята из подворотни или государство.
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Сергей
Соревнуется с Родниной у кого мозга меньше
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Эльвин Гульмалиев
Ответ Crenk
Томас Бах поспорил бы
да и власти Чехии доказали обратное...
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Crenk
Томас Бах поспорил бы
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Tima_Milan
дневная доза фетиса
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Boni
Не ожидал, что можно быть на столько глупым. Правительство Австралии не вмешивается в Теннис-турниры Большого шлема, но Джокович не играл в 22 году)))
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DevilsFan
Правильно - вмешиваться нельзя. Можно только мочу менять в лаборатории ночью.
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лошадка в плаще
Ответ Bartez1986
ещё раз напишу. трите комментарий во второй раз. Фетисов стал очень жалок
болеет
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Lari
Ответ Сергей
Соревнуется с Родниной у кого мозга меньше
Оба по льду катались, мозги усохли от холода.
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