Лайпсик об игре с Овечкиным: «Это как с Гретцки или Лемье сидеть в раздевалке. Очень круто быть его одноклубником, незабываемый опыт»

Брендан Лайпсик поделился впечатлениями от игры с Александром Овечкиным.

Хоккеисты вместе выступали за « » в сезоне-2019/20.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что канадец хочет стать гражданином России и обратился с этой просьбой к президенту страны Владимиру Путину.

– Вы провели сезон в «Вашингтоне». Не советовались с перед тем, как стать россиянином?

– Нет-нет, мы так близко не общаемся. Такого созвона у нас не было. Но я хорошо помню тот сезон в «Вашингтоне».

Играть в одной команде с Овечкиным – это невероятно. Помню, как я был еще ребенком, когда он только пришел в НХЛ и всех ставил на уши. Мне тогда было 11 лет, и я смотрел, как он начинал играть за «Кэпиталс».

Это как с или сидеть в одной раздевалке. Очень круто быть одноклубником Овечкина, и конечно, это незабываемый опыт.

Что важно, Александр не просто крутой игрок, но и отличный парень. Он мне сразу сказал: «Добро пожаловать в команду!» Настоящий капитан и коллективный игрок.

– Ну вот представьте, Россию допускают до Олимпиады в 2026 году, и вы в Милане играете в одной сборной с Александром Овечкиным. И это ваша первая Олимпиада в жизни, и вы с передачи Овечкина забиваете золотой гол в финале. Разве не сказка?

– Ну вы и нафантазировали! Мне это сейчас трудно представить. От такой перспективы, конечно, на моем месте мало кто откажется. Но давайте подождем, что будет в 2026 году, – сказал нападающий СКА Лайпсик.