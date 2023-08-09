Лайпсик об игре с Овечкиным: «Это как с Гретцки или Лемье сидеть в раздевалке. Очень круто быть его одноклубником, незабываемый опыт»

Теги СКА Сборная России по хоккею Вашингтон Марио Лемье Александр Овечкин Уэйн Гретцки КХЛ олимпийский хоккейный турнир Брендан Лайпсик Матч ТВ Хоккей

Брендан Лайпсик поделился впечатлениями от игры с Александром Овечкиным.

Хоккеисты вместе выступали за «Вашингтон» в сезоне-2019/20.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что канадец хочет стать гражданином России и обратился с этой просьбой к президенту страны Владимиру Путину.

– Вы провели сезон в «Вашингтоне». Не советовались с Александром Овечкиным перед тем, как стать россиянином?

– Нет-нет, мы так близко не общаемся. Такого созвона у нас не было. Но я хорошо помню тот сезон в «Вашингтоне».

Играть в одной команде с Овечкиным – это невероятно. Помню, как я был еще ребенком, когда он только пришел в НХЛ и всех ставил на уши. Мне тогда было 11 лет, и я смотрел, как он начинал играть за «Кэпиталс».

Это как с Гретцки или Лемье сидеть в одной раздевалке. Очень круто быть одноклубником Овечкина, и конечно, это незабываемый опыт.

Что важно, Александр не просто крутой игрок, но и отличный парень. Он мне сразу сказал: «Добро пожаловать в команду!» Настоящий капитан и коллективный игрок.

– Ну вот представьте, Россию допускают до Олимпиады в 2026 году, и вы в Милане играете в одной сборной с Александром Овечкиным. И это ваша первая Олимпиада в жизни, и вы с передачи Овечкина забиваете золотой гол в финале. Разве не сказка?

– Ну вы и нафантазировали! Мне это сейчас трудно представить. От такой перспективы, конечно, на моем месте мало кто откажется. Но давайте подождем, что будет в 2026 году, – сказал нападающий СКА Лайпсик.

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2 комментария

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Сергей Орлов
Вот как подобный корреспондент вообще может работать на спортивном канале?)
+2
0
+2
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Hola Hola
Интервьюера, конечно, понесло.
0
0
0
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