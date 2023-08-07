«Грицюку, Толчинскому и Лайпсику по силам доминировать в КХЛ. Посмотрим на их хоккей, когда СКА выйдет из-под нагрузок». Светлов о новичках армейцев

Сергей Светлов высказался об игре вратарей СКА и новичков армейцев.

– Звездные новички СКА Толчинский, Грицюк и особенно скромно провели турнир [ ]. Почему?

– И Грицюк, и Толчинский, и Лайпсик только адаптируются. В частности, Грицюк и Толчинский излишне эмоционально восприняли игру против бывшего клуба. Во всяком случае, в матче с «Авангардом» тот же Грицюк при счете 1:2 на длинной смене немного обрезался, СКА на контратаке пропустил, и это был решающий эпизод матча.

Но потенциал этих именитых игроков очень высокий, например, Грицюк доказал это дублем в матче с «Сочи». В КХЛ им по силам доминировать. Посмотрим на их хоккей, когда команда выйдет из-под нагрузок.

– Много обсуждений вратарской линии СКА, есть критика по первым матчам в адрес и Подъяпольского...

– Еще очень рано делать выводы. СКА старается играть очень активно, отсюда контратаки соперника и специфическая нагрузка на вратарей.

Могу сказать, что пока на турнире из всех голкиперов СКА надежнее всех смотрелся из сборной России U23. В молодой сборной на него выпадает высокая нагрузка, и он держит сборную в игре, – сказал экс-тренер клубов КХЛ.