«Грицюку, Толчинскому и Лайпсику по силам доминировать в КХЛ. Посмотрим на их хоккей, когда СКА выйдет из-под нагрузок». Светлов о новичках армейцев

Теги СКА КХЛ Сергей Светлов Юхан Маттссон Сергей Толчинский Брендан Лайпсик Владислав Подъяпольский Sochi Hockey Open Арсений Грицюк Дмитрий Николаев Хоккей

Сергей Светлов высказался об игре вратарей СКА и новичков армейцев.

– Звездные новички СКА Толчинский, Грицюк и особенно Лайпсик скромно провели турнир [Sochi Hockey Open]. Почему?

– И Грицюк, и Толчинский, и Лайпсик только адаптируются. В частности, Грицюк и Толчинский излишне эмоционально восприняли игру против бывшего клуба. Во всяком случае, в матче с «Авангардом» тот же Грицюк при счете 1:2 на длинной смене немного обрезался, СКА на контратаке пропустил, и это был решающий эпизод матча.

Но потенциал этих именитых игроков очень высокий, например, Грицюк доказал это дублем в матче с «Сочи». В КХЛ им по силам доминировать. Посмотрим на их хоккей, когда команда выйдет из-под нагрузок.

– Много обсуждений вратарской линии СКА, есть критика по первым матчам в адрес Маттссона и Подъяпольского...

– Еще очень рано делать выводы. СКА старается играть очень активно, отсюда контратаки соперника и специфическая нагрузка на вратарей.

Могу сказать, что пока на турнире из всех голкиперов СКА надежнее всех смотрелся Николаев из сборной России U23. В молодой сборной на него выпадает высокая нагрузка, и он держит сборную в игре, – сказал экс-тренер клубов КХЛ.

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