Федотов считает, что ЦСКА может победить три раза подряд в Кубке Гагарина: «Ребята знают вкус победы. Процесс отлажен»

Теги ЦСКА КХЛ Кубок Гагарина Иван Федотов Хоккей

Иван Федотов считает, что ЦСКА может 3-й раз подряд взять Кубок Гагарина.

– ЦСКА дважды подряд победил в Кубке Гагарина. На ваш взгляд, каковы шансы завоевать этот Кубок трижды подряд и стать самой титулованной командой России с четырьмя победами в плей-офф КХЛ?

– Я думаю, команде это более чем под силу, поскольку основная масса ребят осталась. Весь процесс отлажен. Ребята знают этот вкус победы, знают, что и как нужно делать, чтобы достичь результата. Эту цель каждый держит в голове.

Думаю, людям глупо отказываться от мысли, что можно трижды подряд победить в Кубке Гагарина, потому что такого еще никто не делал.

Думаю, каждый захочет это реализовать и приложить все усилия для этого. Поэтому я считаю, что это более чем возможно. Хотя, конечно, все будет зависеть от обстоятельств и деталей: важна совокупность всех мелочей, – сказал Федотов.

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