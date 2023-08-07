Федотов считает, что ЦСКА может победить три раза подряд в Кубке Гагарина: «Ребята знают вкус победы. Процесс отлажен»

Иван Федотов считает, что ЦСКА может 3-й раз подряд взять Кубок Гагарина.

– ЦСКА дважды подряд победил в Кубке Гагарина. На ваш взгляд, каковы шансы завоевать этот Кубок трижды подряд и стать самой титулованной командой России с четырьмя победами в плей-офф ?

– Я думаю, команде это более чем под силу, поскольку основная масса ребят осталась. Весь процесс отлажен. Ребята знают этот вкус победы, знают, что и как нужно делать, чтобы достичь результата. Эту цель каждый держит в голове.

Думаю, людям глупо отказываться от мысли, что можно трижды подряд победить в Кубке Гагарина, потому что такого еще никто не делал.

Думаю, каждый захочет это реализовать и приложить все усилия для этого. Поэтому я считаю, что это более чем возможно. Хотя, конечно, все будет зависеть от обстоятельств и деталей: важна совокупность всех мелочей, – сказал Федотов.