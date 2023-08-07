Федотов о контракте: «Ситуация «в подвисшем состоянии» никому не комфортна. Я концентрируюсь на рабочем процессе – расплескиваться на внешние переживания не очень правильно»

Иван Федотов прокомментировал ситуацию вокруг своего контракта.

Ранее КХЛ зарегистрировала контракт голкипера с ЦСКА, подписанный игроком после завершения службы в армии. В свою очередь, заявила, что действие договора игрока с «Филадельфией» продлено на сезон-2023/24.

– Готовы ли вы морально снова стать основным вратарем и привести команду к победе, как в сезоне-2021/22?

– Безусловно, я готов вернуться в то свое русло, в те свои кондиции, в то состояние. Но это будет зависеть от многих обстоятельств. Надеюсь на поддержку клуба, тренеров, персонала и ребят – всех, потому что это командный вид спорта, и здесь действует очень много факторов, помимо твоих личных профессиональных навыков.

Есть рабочие и этические моменты. У нас отличный состав, есть сформированный костяк, который дополняют точечные усиления. Я думаю, если каждый приложит столько же усилий, сколько раньше, и даже чуточку больше – и я в том числе, – то результат должен быть положительный.

– Пока еще официально не объявили, что вы точно сыграете в сезоне-2023/24, хотя это почти неизбежно. Как справляетесь с таким подвисшим состоянием морально?

– Эта ситуация – как вы правильно выразились, «в подвисшем состоянии», – никому не комфортна. Но сейчас уже стало спокойнее, потому что моя задача – это выходить играть, становиться лучше, соответствовать тому, что ждут от меня и команды в целом.

Так что я концентрируюсь только на рабочем процессе – на тренировках, на понимании тактики и так далее. Расплескиваться на какие-то внешние переживания сейчас не очень правильно. Это будет отвлекать. Поэтому концентрируюсь на себе, хочу вернуть свою каждодневную рутину – и все, – сказал Федотов.

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