Крикунов о Федотове и ЦСКА: «Есмантович – частное лицо, ИИХФ примет решение. Хотя мы сейчас как бы вне закона. Иван может играть в КХЛ, и ничего не будет»

Теги ЦСКА ИИХФ Филадельфия Владимир Крикунов НХЛ КХЛ Игорь Есмантович Иван Федотов Хоккей

Владимир Крикунов высказался о карьерной ситуации вратаря Ивана Федотова.

Ранее КХЛ зарегистрировала контракт голкипера с ЦСКА, подписанный игроком после завершения службы в армии.

В свою очередь, НХЛ заявила, что действие договора игрока с «Филадельфией» продлено на сезон-2023/24.

ФХР сообщила, что решение об участии вратаря чемпионате КХЛ еще не принято, так как нужны консультации с ИИХФ.

При этом президент ЦСКА Игорь Есмантович исключил отъезд Федотова в НХЛ. По его словам, ИИХФ «поймет, что контракт с «Филадельфией» не имеет юридической силы».

– Раз принято такое решение, наверно, все правильно. Разберутся и будет решение. Есмантович – частное лицо, а там официальная организация [ИИХФ]. Примут решение, тогда будет понятно.

– Его отпустят, если у него действительно окажется действующий контракт в НХЛ?

– Не знаю, он тогда играть в КХЛ, наверное, не сможет. Хотя мы сейчас вообще как будто бы никуда не входим, и находимся вне закона. У нас сейчас может играть, и все, ничего не будет.

– Лиги станут вступать в открытую конфронтацию?

– Сейчас они разберутся, кто, когда и что подписывал. Увидим, что будет дальше, – сказал заслуженный тренер России. 

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Есмантович - не частное лицо, а президент ХК ЦСКА. Лицо официальное.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
«Мы сейчас как бы вне закона» - слишком мягкое высказывание о воровском беспределе Есмантовича
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Как бы будет. НХЛ до сих пор каким-то чудом уважала контракты КХЛ. Теперь может начать переманивать игроков на контрактах.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий