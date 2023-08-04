Крикунов о Федотове и ЦСКА: «Есмантович – частное лицо, ИИХФ примет решение. Хотя мы сейчас как бы вне закона. Иван может играть в КХЛ, и ничего не будет»

Владимир Крикунов высказался о карьерной ситуации вратаря Ивана Федотова.

Ранее КХЛ зарегистрировала контракт голкипера с ЦСКА, подписанный игроком после завершения службы в армии.

В свою очередь, НХЛ заявила, что действие договора игрока с «Филадельфией» продлено на сезон-2023/24.

ФХР сообщила, что решение об участии вратаря чемпионате КХЛ еще не принято, так как нужны консультации с ИИХФ.

При этом президент ЦСКА Игорь Есмантович исключил отъезд в . По его словам, «поймет, что контракт с «Филадельфией» не имеет юридической силы».

– Раз принято такое решение, наверно, все правильно. Разберутся и будет решение. Есмантович – частное лицо, а там официальная организация [ИИХФ]. Примут решение, тогда будет понятно.

– Его отпустят, если у него действительно окажется действующий контракт в НХЛ?

– Не знаю, он тогда играть в КХЛ, наверное, не сможет. Хотя мы сейчас вообще как будто бы никуда не входим, и находимся вне закона. У нас сейчас может играть, и все, ничего не будет.

– Лиги станут вступать в открытую конфронтацию?

– Сейчас они разберутся, кто, когда и что подписывал. Увидим, что будет дальше, – сказал заслуженный тренер России.