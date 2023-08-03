Президент ИИХФ о Федотове: «Обсуждение продолжается. До следующей недели ничего не произойдет»

Люк Тардиф сообщил, что ИИХФ продолжает изучать контракт Ивана Федотова.

Ранее КХЛ зарегистрировала контракт голкипера с , подписанный игроком после завершения службы в армии.

В свою очередь, заявила, что действие договора игрока с «Филадельфией» продлено на сезон-2023/24.

Федерация хоккея России сообщила, что решение об участии вратаря чемпионате КХЛ еще не принято, так как нужны консультации с .

«Обсуждение дела все еще продолжается. До следующей недели ничего не произойдет», – сказал президент Международной федерации хоккея .