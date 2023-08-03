Президент ИИХФ о Федотове: «Обсуждение продолжается. До следующей недели ничего не произойдет»
Люк Тардиф сообщил, что ИИХФ продолжает изучать контракт Ивана Федотова.
Ранее КХЛ зарегистрировала контракт голкипера с ЦСКА, подписанный игроком после завершения службы в армии.
В свою очередь, НХЛ заявила, что действие договора игрока с «Филадельфией» продлено на сезон-2023/24.
Федерация хоккея России сообщила, что решение об участии вратаря чемпионате КХЛ еще не принято, так как нужны консультации с ИИХФ.
«Обсуждение дела все еще продолжается. До следующей недели ничего не произойдет», – сказал президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф.
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