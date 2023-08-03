Федотов о подготовке к сезону: «От оптимальной формы – 75-80%, чувствую себя комфортно. Думаю, моим состоянием были приятно удивлены»
Иван Федотов высказался о подготовке к новому сезону.
Вратарь тренируется в составе ЦСКА.
«В рамках своих возможностей сейчас у меня оптимальное состояние. Впереди целый месяц подготовки, работа идет, тренеры и я знаем, что делать. Все идет по плану. Главное, чтобы это было на длинной дистанции, остальное приложится.
Сейчас начинаем углубляться в наши вратарские дела. Что касается оценки формы по максимуму, то максимум безграничен, а от оптимальной формы – 75-80%, чувствую себя комфортно. Думаю, ребята были приятно удивлены моим состоянием», – сказал Федотов.
Напомним, ранее КХЛ зарегистрировала контракт голкипера с ЦСКА, подписанный игроком после завершения службы в армии. В свою очередь НХЛ сообщила, что действие договора игрока с «Филадельфией» продлено на сезон-2023/24.
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