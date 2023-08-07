Гераськин о низком росте: «Мама очень переживала, таскала по больницам. Я столько времени провел у эндокринологов! Дома висел на турнике, но особо не помогло»

Теги Авангард КХЛ Игорь Гераськин Хоккей

Игорь Гераськин рассказал, что мама переживала из-за его низкого роста.

Сейчас рост 24-летнего нападающего «Авангарда» составляет 173 сантиметра.

– Лео Месси в свое время кормили гормонами, чтобы он вырос. Ваши родители что-то делали, чтобы вы вытянулись?

– Ха! У меня эта проблема была все детство. Мама очень переживала из-за роста, таскала по больницам. Я столько времени провел у эндокринологов! Дома висел на турнике, но не помогло особо.

Правда, лет в 11-12 вытянулся неплохо. За зиму сантиметров на 8 вырос, – сказал Гераськин

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1 комментарий

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один знакомый маленького роста тоже висел на перекладине гири привязывал к ногам в результате не вырос а руки до колен стали как у орангутанга. по аккуратнее с перекладиной!
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