Гераськин о низком росте: «Мама очень переживала, таскала по больницам. Я столько времени провел у эндокринологов! Дома висел на турнике, но особо не помогло»
Игорь Гераськин рассказал, что мама переживала из-за его низкого роста.
Сейчас рост 24-летнего нападающего «Авангарда» составляет 173 сантиметра.
– Лео Месси в свое время кормили гормонами, чтобы он вырос. Ваши родители что-то делали, чтобы вы вытянулись?
– Ха! У меня эта проблема была все детство. Мама очень переживала из-за роста, таскала по больницам. Я столько времени провел у эндокринологов! Дома висел на турнике, но не помогло особо.
Правда, лет в 11-12 вытянулся неплохо. За зиму сантиметров на 8 вырос, – сказал Гераськин.
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