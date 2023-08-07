Гераськин о Разине: «Все думают, что он какой-то страшный человек, боятся работать с ним. Но это бред. У всех есть свои тараканы в голове»
Игорь Гераськин высказался о работе под руководством Андрея Разина.
– Что главное вам дал Разин?
– Много чего. Он мне доверял, давал игровое время, все через улыбку. Андрей Владимирович принес мне уверенность, помог в плане психологии.
– Вы от Разина не устали за эти годы? Считается, что в плане требований и общения он тренер специфический.
– Это миф какой-то! Все думают, что он какой-то страшный человек. Да, у всех есть свои тараканы в голове. Почему-то многие боятся работать с Разным. Якобы репутация у него какая-то. Но это бред. Андрей Владимирович развивается как тренер, понимает, как работать с игроками. Тем более, теперь он попал в большой клуб. Уверен, что Разин еще перестроится. Желаю ему только успехов.
– Были подписаны на его телеграм-канал?
– Нет. Но в команде его посты, конечно, обсуждали. Когда он писал про судейство – думали, ну все, значит без него на скамейке придется играть (смеется).
– Разин ушел, когда понял, что достиг потолка в «Северстали» и выше не взлетит. У вас были подобные ощущения?
– Нет. Думаю, я бы мог развиваться в «Северстали». Глядя на то, какой тренер пришел в команду и какой хоккей при Козыреве показывало «Торпедо», спокойно можно было играть и прогрессировать. Я смотрел игру недавнюю с «Локомотивом». Классная тройка у Вовченко с Аймурзиным складывается.
– То есть ушли из «Северстали», но следить за командой продолжаете?
– Все равно в Череповце остались друзья. Столько лет там играл! Не чужая для меня команда, – сказал нападающий «Авангарда», ранее игравший за «Северсталь».
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