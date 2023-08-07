Гераськин о Разине: «Все думают, что он какой-то страшный человек, боятся работать с ним. Но это бред. У всех есть свои тараканы в голове»

Игорь Гераськин высказался о работе под руководством Андрея Разина.

– Что главное вам дал Разин?

– Много чего. Он мне доверял, давал игровое время, все через улыбку. Андрей Владимирович принес мне уверенность, помог в плане психологии.

– Вы от не устали за эти годы? Считается, что в плане требований и общения он тренер специфический.

– Это миф какой-то! Все думают, что он какой-то страшный человек. Да, у всех есть свои тараканы в голове. Почему-то многие боятся работать с Разным. Якобы репутация у него какая-то. Но это бред. Андрей Владимирович развивается как тренер, понимает, как работать с игроками. Тем более, теперь он попал в большой клуб. Уверен, что Разин еще перестроится. Желаю ему только успехов.

– Были подписаны на его телеграм-канал?

– Нет. Но в команде его посты, конечно, обсуждали. Когда он писал про судейство – думали, ну все, значит без него на скамейке придется играть (смеется).

– Разин ушел, когда понял, что достиг потолка в «Северстали» и выше не взлетит. У вас были подобные ощущения?

– Нет. Думаю, я бы мог развиваться в «Северстали». Глядя на то, какой тренер пришел в команду и какой хоккей при Козыреве показывало «Торпедо», спокойно можно было играть и прогрессировать. Я смотрел игру недавнюю с «Локомотивом». Классная тройка у Вовченко с Аймурзиным складывается.

– То есть ушли из « », но следить за командой продолжаете?

– Все равно в Череповце остались друзья. Столько лет там играл! Не чужая для меня команда, – сказал нападающий « », ранее игравший за «Северсталь».