Шулак об «Адмирале»: «Верили, что можем победить и «Салават», и «Ак Барс», что можем выиграть Кубок Гагарина»

Теги Ак Барс Авангард Салават Юлаев КХЛ Кубок Гагарина Адмирал Либор Шулак Чемпионат.com Хоккей

Либор Шулак поделился воспоминаниями об игре «Адмирала» в минувшем розыгрыше Кубка Гагарина.

Команда из Владивостока дошла до второго раунда плей-офф КХЛ, где потерпела поражение от «Ак Барса» (2-4).

«Секрет успеха «Адмирала»? Тренер верил в нас, а мы верили в тренера, в его систему, в ту модель игры, которую он нам прививал. И важно, что все ребята не просто отдавались на 100%, а играли даже выше своих возможностей.

В плей-офф мы реально верили, что можем победить и «Салават», и «Ак Барс», и в то, что можем выиграть Кубок Гагарина. Мы понимали, что у соперников больше мастерства, но верили в свои силы», – сказал Шулак. 

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