Шулак об «Адмирале»: «Верили, что можем победить и «Салават», и «Ак Барс», что можем выиграть Кубок Гагарина»

Либор Шулак поделился воспоминаниями об игре «Адмирала» в минувшем розыгрыше Кубка Гагарина.

Команда из Владивостока дошла до второго раунда плей-офф , где потерпела поражение от « » (2-4).

«Секрет успеха « »? Тренер верил в нас, а мы верили в тренера, в его систему, в ту модель игры, которую он нам прививал. И важно, что все ребята не просто отдавались на 100%, а играли даже выше своих возможностей.

В плей-офф мы реально верили, что можем победить и « », и «Ак Барс», и в то, что можем выиграть . Мы понимали, что у соперников больше мастерства, но верили в свои силы», – сказал Шулак.