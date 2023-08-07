Шулак о давлении из-за игры в России: «Я сразу сказал, что делаю свою работу. Политика – это не то, что влияет на мою жизнь»

Чешский хоккеист Либор Шулак высказался о политическом давлении из-за игры в России.

«Давление на меня из-за игры в России? Нет, абсолютно. Я сразу сказал, что делаю свою работу, делаю, что я люблю. Мне здесь очень нравится, я провел два отличных сезона во Владивостоке и никогда не спрашивал себя, зачем я здесь.

Решение правительства Чехии о запрете гражданам выступать в России? Ну, я и так не могу выступать за сборную Чехии, пока играю в КХЛ. А вообще – это все политика, это не то, что влияет на мою жизнь.

Да, конечно, я общаюсь с другими чехами в . С Лукашем Клоком, с , с , с . Сейчас очень жесткий лимит, но много американцев и канадцев хотят здесь играть, так что без общения с игроками из других стран я не останусь», – сказал защитник « ».

Шулак о словах Гашека про Россию: «Не знаю, что у него в голове. Те, кто играет в хоккей, больше думают, как Ягр»