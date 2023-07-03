Директор «Северстали» об уходе Разина в «Металлург»: «Он сказал, что хочет шагнуть на ступеньку выше. Разошлись друзьями»
Директор «Северстали» рассказал об уходе Андрея Разина с поста главного тренера.
10 апреля 49-летний специалист возглавил «Металлург».
– Тяжело расставание с Разиным прошло?
– Мы с ним работали пять лет. Когда дошли до стадии предложения нового контракта, то пришли к выводу, что не будем даже говорить о сумме. Разошлись друзьями.
Андрей Владимирович сказал, что хочет шагнуть на ступеньку выше. Мы закончили в марте сезон и через несколько дней сообщили, что Разина в Череповце не будет, – сказал Николай Канаков.
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