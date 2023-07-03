Директор «Северстали» об уходе Разина в «Металлург»: «Он сказал, что хочет шагнуть на ступеньку выше. Разошлись друзьями»

Директор «Северстали» рассказал об уходе Андрея Разина с поста главного тренера.

10 апреля 49-летний специалист возглавил « ».

– Тяжело расставание с Разиным прошло?

– Мы с ним работали пять лет. Когда дошли до стадии предложения нового контракта, то пришли к выводу, что не будем даже говорить о сумме. Разошлись друзьями.

Андрей Владимирович сказал, что хочет шагнуть на ступеньку выше. Мы закончили в марте сезон и через несколько дней сообщили, что в Череповце не будет, – сказал .